Tra la crisi della mancata qualificazione ai prossimi Mondiali che si terranno in Qatar, Italia Si comincia già a delineare cosa riserva il futuro per una squadra che presto perderà difensori cruciali come Giorgio Ciellini e Leonardo Bonucci.

Secondo i media italiani, uno dei calciatori Roberto Mancini a suo avviso è argentino e cercheranno di nazionalizzarlo. Di Marco Seneci.

Il 24enne marcatore centrale è una stella del Feyenoord che si distingue per il suo livello tecnico e tattico e per la sua abilità fisica.

Mentre le leggende del calcio europeo stanno già pensando di ingaggiarlo, il gioiello emerso dal San Lorenzo non ha ancora sfondato con la nazionale argentina nella rotazione di Lionel Scaloni.

Seneca si sposa esattamente con l’idea calcistica di Azura, e dopo aver giocato con gli anni ’20 e ’23, non ha mai esordito con il Major.

Da notare che il giocatore è in possesso di passaporto italiano, che gli consente di essere convocato dall’Italia. E, con ansia, la loro prima occasione potrebbe arrivare il prossimo 1 giugno, quando affronteranno la nazionale argentina a Wembley per la sfida “Finalisima” tra l’Europeo ei campioni di Coppa degli Stati Uniti.

