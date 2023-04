Alfonso Licata, Corrispondente dell’Ambasciata d’Italia a Lanzarote

Una delle sue funzioni è quella di informare i connazionali sui servizi consolari offerti dal consolato e sulle procedure da seguire.





Lancillotto digitale

L’avvocato, storico e scrittore Alfonso Licata è stato nominato Corrispondente Consolare a Lanzarote, Italia, carica onoraria e non retribuita ricoperta dal Console “per fornire, volontariamente e gratuitamente, assistenza e informazioni alle persone, specialmente quelle in località remote o con scarsa comunicazione con la Sede Consolare, come primo contatto diretto con il Console, a supporto di chi si trova in difficoltà”.

Uno dei compiti affidati al Corrispondente Consolare è quello di informare i cittadini sui servizi offerti dal Consolato e sulle procedure da seguire per tutti i documenti relativi alla richiesta di passaporti, carte d’identità o visure consolari, atti di stato civile e notarile.

Le principali funzioni affidate al Corrispondente Consolare sono:

– Informare i cittadini sui servizi consolari forniti dal Consolato e sulle procedure da seguire.

– Assistere i compagni nella predisposizione dei documenti per il rilascio di passaporti e carte d’identità e visure consolari, atti di stato civile e notarile, codice fiscale e domande di pensione tramite il consolato.

– Assistere i borsisti nelle procedure informatizzate per la prenotazione di alcuni servizi consolari attraverso il portale online Prenot@mi.

– Informare il Consolato sui casi di famiglie in particolari difficoltà economiche.

Va notato che le funzioni di cui sopra vengono eseguite:

– con carattere onorifico. Pertanto, per tale commento non è previsto alcun compenso.

– Contattare permanentemente il luogo, i giorni e gli orari.

– Secondo le leggi italiane e spagnole, secondo gli ordini emessi da questo consolato.

– In particolare, non possono pretendere o accettare compensi in denaro o materiale per la loro attività o utilizzare la loro posizione a proprio vantaggio o per svolgere attività di campagna a qualsiasi titolo (profitto, conversione politica o altro). Altre terze parti.”

Tutte le informazioni sono disponibili a questo link:

https://consarona.esteri.it/consolato_arona/it/il_consolato/la-rete-consolare