È tornato indietro! Devis Vasquez e un nuovo capitolo in Italia

Calciatore colombiano Davis Vasquez Accettare una nuova sfida: Ritorna in Italia per dimostrare il livello del suo gioco.

In particolare, il colombiano proviene dal Milan, ma è in prestito allo Sheffield mercoledì nel 2023.

Il Milan, però, ha trovato un nuovo obiettivo per il portiere colombiano: Serie B con l'Ascoli Calcio 1898 FC Spa.

“L'AC Milan può confermare di aver raggiunto un accordo con lo Sheffield Wednesday FC Per pignorare il debito di Davis Vasquez. Il giocatore passerà in prestito all'Ascoli Calcio 1898 FC fino al 30 giugno 2024. Il club augura il meglio a Davies per il resto della stagione”, ha annunciato il club inglese sui propri social network.

In questo modo Vásquez prenderà il sopravvento Numero 32 nella sua nuova squadra in Italia. Spero di ottenere più minuti ed esperienza in campo.

“L'Ascoli Calcio 1898 FC SpA comunica Il portiere del Tevis Estevan Vazquez ha acquisito temporaneamente le prestazioni di Lach dal Milan. Barranquilla, colombiano classe 1998, “Arriva fresco dalla sua esperienza nel campionato con lo Sheffield Wednesday.” Rivelato il club della seconda divisione italiana.

Segui le migliori notizie sportive dalla Colombia e dal mondo attraverso lo schermo di Vinci Sports+ e vinci l'app Sports Online.

Ti piacciono gli e-game? Non puoi perderti la nostra sezione interattiva per qualche minuto di divertimento

Vuoi guardare le partite di calcio colombiano da qualsiasi luogo? Iscriviti qui per ottenere Win Sports Online