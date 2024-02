Una stanza affascinante con scene del soggiorno di Manuel Carrasco durante il suo soggiorno in Italia

Manuel Carrasco e sua moglie Almudena Navalon hanno trascorso qualche giorno fa un meraviglioso viaggio attraverso il Nord Italia. Più nello specifico, si trovavano sul noto Lago di Como in Lombardia, una zona famosa e bellissima d'Italia, frequentata da celebrità di tutto il mondo per la bellezza del paesaggio e delle città. Intorno a questo grande lago.

Nelle foto condivise da Manuel Carrasco si vede che sanno scegliere una bellissima stanza imbiancata in un piccolo paese vicino al Lago di Como. Schignano. Si tratta di un Airbnb chiamato “Le Tre Perle”, una bellissima stanza per quattro persone, due camere da letto con balconi in legno e tutti i comfort.

La Baita Le Tre Perle è circondata da boschi di castagni e gode di una magnifica vista sul Lago di Como, raggiungibile in meno di 15 minuti di auto. Anche se potrebbe non essere adatto al budget di tutti, il prezzo per notte (soggiorno minimo di due persone) vale la pena per i servizi di lusso, la posizione e le viste che offre.