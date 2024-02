I partner Airbus, IDA Airways, UrbanV ed Enel formano l'ecosistema AAM in Italia

Airbus, IDA Airways, Urban V E Contiene Advanced Air Mobility (AAM) ha annunciato una nuova partnership strategica per migliorare l’ambiente. Italia. Questa collaborazione estende il Memorandum d'Intesa (Protocollo d'intesa (la sua abbreviazione in inglese) è stato firmato tra Airbus e IDA nell'aprile 2022 e mira a sviluppare tecnologie dirompenti nel settore aeronautico e a lavorare congiuntamente allo sviluppo di soluzioni di trasporto sostenibili.

Le aziende stabiliranno una tabella di marcia collaborativa per gettare le basi per il futuro AAM del Paese, in cui gli operatori aerei, i produttori di eVTOL, i fornitori di soluzioni energetiche e gli operatori di vertiport lavoreranno con le parti interessate operative a livello nazionale per valutare vari modelli di business. Introduzione di nuovi servizi.

In particolare, i partner si concentreranno su come gestire il sito Citi Airbus Next GenEsaminare le questioni relative alla standardizzazione dei servizi di terra come elettricità, infrastrutture di ricarica, concetti di supporto e servizio e pianificazione della rete, nonché modelli di esperienza dei passeggeri e definizione di condizioni di volo adeguate.

A seguito dell'ampliamento del memorandum, il capo dell'UAM di Airbus, Balkis Sarihan “Il team sa che il successo dell’attività di AAM richiederà qualcosa di più della semplice costruzione del veicolo”, ha osservato, aggiungendo che “co-creare le condizioni per operare e supportare tale piattaforma è essenziale.

Da IDA Airways, direttore tecnico, Francesco Presicce, ha spiegato che “da quando l'azienda ha iniziato ad operare nell'ottobre 2021, si è deciso di scommettere sull'innovazione”. In questo quadro, “Nell’aprile 2022 è iniziato il viaggio congiunto con Airbus, che ha portato allo sviluppo di un ecosistema che oggi è una realtà, dimostrando che entrambe le società sono sulla strada giusta per plasmare il futuro della mobilità aerea. Migliorato e migliorato allo stesso tempo. Esperienza del passeggero.”