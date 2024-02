L’Italia è impegnata in una maggiore cooperazione turistica con la Spagna

Le principali sfide del settore turistico in Italia sono la sostenibilità, l’interruzione della stagionalità o l’aumento della qualità dei servizi. Il ministro del Turismo di questo Paese, Daniela Santense , nell'ultima versione di Fitur. Sono cioè molto simili alle sfide che il settore deve affrontare nel nostro Paese. Per questo motivo ha intensificato la cooperazione tra i due luoghi.

“C'è già una grande cooperazione tra i due paesi, ma dobbiamo farlo Collaborare di più per promuovere il turismo nel Mediterraneo. Spagna, Italia, Grecia, Croazia, Bulgaria… Se ci uniamo saremo più forti”, ha detto il ministro durante un incontro con i giornalisti spagnoli nell'ultima edizione della Fiera Internazionale del Turismo.

Rappresentando il 13% del prodotto interno lordo (PIL) del suo Paese, le principali sfide di questo settore sono “l’aumento della qualità dei servizi, la sostenibilità, che è la questione più importante, e Sviluppare esperienzePerché i turisti oggi cercano esperienze.

Il Ministro del Turismo, Daniela Sant'Anse, ha partecipato all'ultima edizione di Fitur. Fonte: ENIT (Ente Ufficiale Italiano per il Turismo).

Allo stesso modo, ha sottolineato Deve essere stagionato “Perché le attività turistiche non si svolgono solo durante i mesi estivi o natalizi. Deve avere un permesso di viaggio di 12 mesi per l'Italia. E dobbiamo scommettere sulle fiere, sugli eventi sportivi, sulle nostre città storiche e sul nostro turismo enogastronomico per aiutare in questo processo”, ha aggiunto.

D'altra parte, ha evidenziato Buona crescita del settore turistico nel vostro Paese nel 2023. “Siamo molto felici di aver battuto nel 2019 l'anno record di turismo in Italia esistente prima della pandemia”, ha affermato.

Un anno “avevamo anche molti spagnoli perché gli spagnoli amano l'Italia, come l'Italia ama la Spagna”, ha detto.

Lo ha sottolineato anche Daniela Santanchè Fitoor “Appuntamento strategico per il mercato latinoamericano”Offrendo al contempo l'opportunità di “rafforzare ulteriormente l'amicizia che storicamente ci lega alla Spagna”.

Lo ha ricordato, tenendo conto dell'importanza del turismo religioso per molti spagnoli Nel 2025 l’Italia celebrerà il Giubileo della Fede. Un evento che avrà inizio alla fine del prossimo dicembre con l'apertura da parte del Papa della cosiddetta Porta Santa nella Basilica di San Pietro. Sono attesi migliaia di viaggiatori da tutto il mondo.