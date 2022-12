Ecco come appare un Intel Arc A990, stesse prestazioni di una GeForce RTX 4080

Oggi scopriamo quale sarà la prima GPU di Intel, Intel Arc A990. Questa scheda grafica sarà annunciata ufficialmente il prossimo anno e, in particolare, sarà una GPU della famiglia battaglia dei maghi (Xe2 PSG). Questo si traduce in un avanzamento architetturale rispetto all’attuale famiglia di GPU basate sull’architettura Alchemist (Xe HPG).

Questo grafico dipenderà dal chip grafico DG3-1024, una versione vitaminica del DG2-512 che attualmente dà vita all’Intel Arc A780. La particolarità di questo chip è che utilizza un design filettato che combina un processo di produzione 5nm di TSMColtre a un’operazione domestica, il Intel 4paragonabile a 4nm di TSMC.

Specifiche dell’Intel Arc A990

Per arrivare a ciò che conta, questa GPU si stabilizzerà 58 miliardi di transistor. È un enorme salto rispetto ai 21,7 miliardi di transistor del design monolitico dell’A780. Così ci troviamo con la composizione 64 core xe Il che porta a un totale 8192 gestori di flussi. Questi raggiungono la frequenza Turbo di 2,61 GHz.

Questo chip grafico fornisce anche l’accesso a 512 TMU, 256 ROP e non meno di 128 core RT. questo significa Quadruplica il numero di core Per accelerare il ray tracing hardware. Anche la GPU avrà questo Memoria simile alla cache infinita da AMD, passando dall’attuale cache di livello 2 (L2) da 16 MB a 128MB.

Questo chip grafico verrà collegato a 24 GB di memoria GDDR6 ad una velocità di 20 gigabit al secondo. Questo è collegato a un’interfaccia di memoria a 384 bit che si traduce in una maggiore larghezza di banda 960GB/sec. Secondo indiscrezioni, Intel potrebbe forzare la memoria per cercare di superare una barriera 1.000GB/sec. Tutto questo insieme risulterà TDP 300 Wutilizzando due connettori PCI-Express da 8 + 8 pin sul loro cibo.

La nuova GPU offre le migliori prestazioni e disponibilità della categoria

Si dice che questa scheda grafica fornisca L’FP32 ha una prestazione di circa 55 TFLOP. Secondo il primo benchmark trapelato su Geekbench, nei test OpenCLsarà competitivo in termini di prestazioni con GeForce RTX 4080 o GeForce RTX 3090 Ti. In aggiunta a questo, la GPU renderà le cose più complicate per AMD, in quanto fornirà una notevole differenza di prestazioni quando Ray Tracing è attivato nei giochi. Per non parlare della tecnologia Intel XeSS, che è più paragonabile alla tecnologia NVIDIA DLSS alimentata da hardware dedicato.

È chiaramente un punto di riferimento e sarà interessante vedere le sue effettive prestazioni di gioco. Almeno possiamo vedere che Intel ha inserito le batterie. Nel tratto finale ha scaricato un gran numero di piloti, da Ampio miglioramento delle prestazioni fino all’8%, per correggere un gran numero di problemi a livello di gioco e software. Aggiungete a ciò che è compatibile anche con AMD e NVIDIA in termini di display driver per il loro giorno di rilascio Uno dei titoli più rappresentativi ad arrivare sul mercato.

Nello specifico, in passato si chiamava AMD. Hai acquistato una scheda grafica che potrebbe essere inferiore a NVIDIA, ma nel tempo i driver hanno aggiunto miglioramenti delle prestazioni per ridurre il divario. Lo abbiamo visto con l’Intel Arc A-Series della famiglia Alchemist, quindi anche i driver potrebbero farlo Il problema minore con questo arco è l’A990.

Design e possibile data di rilascio

Il processore Intel Arc A990 sfoggia la famiglia battaglia dei maghi, ovvero che la GPU ha alcune rune inserite. Le diverse variabili disponibili si riferiscono agli stessi schemi, senza sapere se possiamo essere prima di a Modello regolare ed edizione limitata Come abbiamo visto con l’Arc A770, anche il terzo modello che può offrire Meno quantità di memoria Il suo design è stato leggermente modificato, come nel caso della serie Radeon RX 7900.

Tutti condividono un sistema di raffreddamento doppio ventilatore. D’altra parte, occupano di più Circa 2,5 slot di espansione. In questo modo, dovrebbe essere nuovo a differenza delle GPU NVIDIA, che saranno la sua diretta concorrenza.

Per quanto riguarda la sua data di uscita, dovrebbe arrivare entro terzo trimestre del prossimo anno (terzo trimestre 2023). C’è ancora molta strada da fare, ma se riesci a competere con GeForce RTX 4080 e Radeon RX 7900 XTX, la maggior parte del lavoro sarà fatto. Certo, è tempo di aspettare che questo venga scoperto Il prezzo da pagare. Qui non ci aspettiamo buone notizie visto il prezzo a cui è apparsa la prima famiglia di GPU desktop. Parlare di Il prezzo al dettaglio suggerito è di $ 1.099E poi quello che succede… sarà un’altra storia.