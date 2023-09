I giocatori hanno goduto di un nuovo livello di immersione con l’ultima line-up Odyssey alla Gamescom 2023 – Sala stampa Samsung Arabia Saudita

La Gamescom 2023 ha celebrato quest’anno il suo quindicesimo anniversario, dal 23 al 27 agosto a Colonia, in Germania. Il più grande evento di gioco al mondo Riunisce più di 1.320 aziende di videogiochi, hardware e software provenienti da 63 paesi, riempiendo un’area espositiva di 230.000 metri quadrati e unendo gli appassionati di giochi da tutto il mondo.

Samsung Electronics ha accolto i giocatori nel suo stand più grande della sua storia alla Gamescom, con una superficie di 752 metri quadrati.

Al suo stand, Samsung ha presentato la sua visione per il futuro dei giochi, che include la linea aggiornata di monitor. Samsung Odissea. da monitor da gioco Fino a TV intelligenti Per i giochi con Samsung Gaming Hub, così come per le tecnologie mobili e di archiviazione offerte, il marchio ha dimostrato il suo impegno nei confronti della comunità dei giocatori.

Presentazione del primo doppio display UHD al mondo, l’Odyssey Neo G9

Il primo giorno della Gamescom 2023, Samsung ha ospitato una presentazione principale, con partner chiave tra cui AMD e Pearl Abyss, presentando le eccezionali capacità della nuova generazione 57″ Odissea Neo G9 (G95NC)Che è stato rivelato per intero alla Gamescom.

Durante la presentazione, Ben Holmes, Display Marketing Manager Europe, Samsung Electronics, ha dimostrato l’ambizione dell’Odyssey Neo G9, che è quella di unire i giocatori attraverso esperienze di gioco coinvolgenti. “È il nostro schermo più coinvolgente finora, per i giocatori che vogliono vivere l’esperienza definitiva”, ha affermato.

Frank Azure, Senior Architect of Game Solutions and Game Marketing presso AMD, ha condiviso cosa significa collaborare con Samsung: “Con l’Odyssey Neo G9, Samsung si è rivolta a noi con la sfida di fornire a questo display dall’aspetto straordinario la potenza grafica e la larghezza di banda necessarie per fare ciò per cui è stato progettato: offrire la grafica e le esperienze di gioco più coinvolgenti possibili.“.

Il prossimo è stato Rick Van Beam, responsabile marketing e pubbliche relazioni di Pearl Abyss. Con il MMORPG di successo mondiale Black Desert Online, mostra come i monitor Samsung ottengono il massimo dal gioco. “Abbiamo collaborato con Samsung perché crediamo che il formato 32:9 offerto dai monitor Samsung sia ideale per giocare a Black Desert Online.“.

L’Odyssey Neo G9, l’ultima aggiunta alla gamma Odyssey, è progettato per avere un bell’aspetto e soddisfare le esigenze di connettività dei giocatori. Oltre a HDMI 2.1, questo monitor supporta una connessione DP (Display Port) 2.1 certificata VESA. La doppia tecnologia UHD e l’elevata frequenza di aggiornamento di 240 Hz forniranno ai giocatori un’esperienza di gioco perfetta per giochi ad alte prestazioni.[1]

Un’affluenza emozionante da parte di Samsung, la più grande nella storia della Gamescom

Presso lo stand Samsung, i fan hanno anche potuto provare in prima persona le novità di quest’anno, come il nuovo Odyssey Neo G9 da 57 pollici (G95NC), il migliorato Odyssey Ark (G97NC) e il nuovo Odyssey Ark da 57 pollici (G97NC). ). OLED Odyssey G9 da 49 pollici (G95SC)tutto nello stesso posto.

Lo stand era gremito di giocatori provenienti da tutto il mondo, accorsi per provare lo straordinario schermo di grandi dimensioni e la qualità delle immagini dell’Odyssey Neo G9 da 57 pollici, che è stato presentato per la prima volta di persona alla Gamescom.

“Lo schermo è così grande che non ho problemi con lo streaming e il gioco allo stesso tempoha detto uno degli streamer che hanno testato l’Odyssey Neo G9. Un altro visitatore del padiglione ha detto:Mi avvolge e mi fa sentire come se fossi in gioco.“.

Anche la nuova Odyssey Ark ha debuttato alla Gamescom con miglioramenti significativi in ​​termini di connettività e comodità. La nuova Multi View consente agli utenti di visualizzare gli input da un massimo di 4 dispositivi contemporaneamente,[2] E sfrutta al massimo il suo ampio schermo.

Un visitatore che ha provato l’Odyssey ha commentato: “È bello poter vedere più cose su uno schermo mentre lavori. Posso usarlo al posto di più monitorInoltre, ai visitatori dello stand è piaciuto l’Odyssey OLED G9.I colori erano sorprendenti e vibrantiha commentato uno dei giocatori. “sembra molto carino.

Gameplay fluido su diversi schermi sorprendenti

Supportato da partnership con aziende di gioco, lo stand di Samsung era pieno di monitor da gioco, monitor da gioco, Samsung Gaming Hub e dispositivi mobili leader del settore per consentire ai visitatori di provare un’ampia gamma di giochi sul loro monitor da gioco preferito.

Nell’ambito di questa collaborazione, nell’ultima sessione di keynote, Mike Lucero, Head of Game Service North America presso Samsung Electronics, ha annunciato che la tanto attesa avventura spaziale open-world “campo stellaredi Bethesda Game Studios, sarà disponibile tramite Samsung Gaming Hub, con un abbonamento Xbox Game Pass a partire da settembre.

Centro giochi Samsung[3] È anche molto popolare tra i giocatori di console, poiché consente loro di godersi un’ampia gamma di titoli di giochi partner come Xbox e NVIDIA GeForce NOW senza collegare le console. Le famiglie con bambini potranno divertirsi nel Samsung Gaming Hub, allestito per giocare sulla TV come se fosse una stanza tradizionale.

Uno dei giocatori che lo hanno visitato con i suoi figli ha detto che il Samsung Gaming Hub “Sembra bello come suonare dal vivo [una consola]“.

Sul palco principale, Samsung ha costantemente ospitato eventi e spettacoli con famose emittenti e squadre di eSport. Concorsi divertenti con i giochi più popolari oggi e conversazioni emozionanti hanno attirato l’attenzione dei visitatori del padiglione durante tutta la mostra. Il primo monitor da gioco 4K a 240 Hz al mondo, il monitor Odyssey Neo G8 da 32 pollici esprime pienamente grafica colorata e giochi frenetici come Overwatch 2.

Nella zona TV con giochi Schermo QLED Q80C da 98 pollici Si è svolta la Gara Sfida. I fan possono competere con un volante da gioco HD e una TV per un gioco emozionante e ad alto numero di ottani.

I migliori giochi prendono vita con le nuove tecnologie

E alla Gamescom 2023, Samsung Electronics ha anche annunciato la sua collaborazione con NEXON per adottare la tecnologia HDR10+ GAMING, uno standard video di gioco ad alta definizione. Il primo gioco HDR10+ GAMING al mondo, “The First Descendant” sviluppato da NEXON, fornirà ai giocatori la migliore esperienza di gioco HDR con colori, contrasto e luminosità più profondi.

Inoltre, Samsung è stata lieta di mostrare come un monitor da gioco premium possa offrire giochi come Black Desert Online dello studio Pearl Abyss.

Alla Gamescom 2023, Samsung Electronics presenterà soluzioni di gioco ottimizzate per i generi di gioco e i gusti sempre più diversi dei giocatori di tutto il mondo, nonché un’esperienza di gioco connessa che unisce la comunità di gioco con la tecnologia all’avanguardia. Pertanto, Samsung Electronics ha immaginato un futuro diverso per l’ecosistema dei giochi e ha trasformato quella visione in realtà in questa famosa mostra.

[1] Dual UHD 240Hz è compatibile solo con le schede grafiche che supportano Display Port 2.1 (UHBR 13.5) o HDMI 2.1 (FRL 6). La compatibilità e la frequenza di aggiornamento effettiva possono variare in base alla scheda grafica.

[2] Fino a 3 ingressi e 3 display nella modalità cabina di pilotaggio verticale.