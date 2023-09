Il Giappone lancia un razzo equipaggiato con un rover lunare e un telescopio per indagare sulle origini dell’universo

Giovedì il Giappone ha lanciato un razzo dotato di un telescopio a raggi X per esplorare le origini dell’universo, oltre a un piccolo lander sulla Luna.

Il lancio del razzo HII-A dal Centro spaziale di Tanegashima, nel Giappone sudoccidentale, è stato trasmesso in diretta dalla Japan Aerospace Exploration Agency, nota come JAXA.

“Siamo decollati”, dice il narratore della Japan Aerospace Exploration Agency mentre il razzo si solleva in uno sbuffo di fumo prima di sorvolare l’Oceano Pacifico.

Tredici minuti dopo il lancio, il razzo ha lanciato in orbita sopra la Terra un satellite chiamato X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), che misurerà la velocità e la composizione di ciò che si trova tra le galassie.

La Japan Aerospace Exploration Agency ha indicato che queste informazioni aiuteranno a indagare su come si sono formati i corpi celesti e, si spera, aiuteranno a risolvere il mistero dell’origine dell’universo.

In collaborazione con la NASA, la Japan Aerospace Exploration Agency analizzerà l’intensità della luce in diversi intervalli, la temperatura degli oggetti spaziali, la loro forma e luminosità.

David Alexander, direttore del Rice Space Institute della Rice University, ritiene che la missione sia importante perché fornirà informazioni sulle proprietà del plasma caldo, la materia calda che costituisce gran parte dell’universo.

Il plasma può essere utilizzato in molti modi, ad esempio per curare ferite, realizzare processori per computer e ripulire l’ambiente.

“Comprendere la distribuzione di questo plasma caldo nello spazio e nel tempo, nonché il suo movimento dinamico, farà luce su vari fenomeni come i buchi neri, l’evoluzione degli elementi chimici nell’universo e la formazione di ammassi di galassie”, ha spiegato Alexander .

A bordo c’era anche lo Smart Lunar Investigation Module, o SLIM, un modulo leggero che atterrerà sulla luna. Non raggiungerà l’orbita lunare prima di tre o quattro mesi e probabilmente tenterà un atterraggio all’inizio del prossimo anno, secondo l’agenzia spaziale.

Il modulo si è staccato con successo dal razzo circa 45 minuti dopo il decollo e si è diretto verso la Luna. I lavoratori della Japan Aerospace Exploration Agency hanno applaudito e si sono inchinati in segno di rispetto reciproco dal loro punto di vista.

La Japan Aerospace Exploration Agency sta sviluppando una “tecnologia avanzata di atterraggio lunare” per prepararsi alle future sonde lunari e missioni su altri pianeti. Anche se gli attuali atterraggi sulla Luna tendono a essere inferiori a 10 chilometri o più, il modulo intelligente è progettato per essere più preciso, con un margine di errore di circa 100 metri, ha detto ai giornalisti Shinichiro Sakai, un funzionario della Japan Aerospace Exploration Agency. lancio.

Ciò consente al veicolo box di trovare un posto più sicuro dove atterrare.

La missione giapponese è stata lanciata in un momento in cui il mondo si trova ancora una volta ad affrontare la sfida di raggiungere la Luna. Solo quattro paesi sono atterrati con successo sul satellite: Stati Uniti, Russia, Cina e India.

Una navicella spaziale indiana è atterrata vicino al polo sud della Luna il mese scorso, pochi giorni dopo che la Russia non era riuscita a tornare sulla Luna per la prima volta in quasi mezzo secolo. Un’astronave appartenente a una società privata giapponese chiamata iSpace si è schiantata ad aprile mentre cercava di atterrare sulla luna.

Il programma spaziale del Giappone è stato rovinato da numerosi recenti fallimenti. A febbraio il lancio del missile H3 è stato annullato a causa di un guasto tecnico. Il decollo ebbe successo il mese successivo, ma il missile dovette essere distrutto quando il suo secondo stadio non si attivò correttamente.

Il Giappone ha iniziato a reclutare candidati astronauti per la prima volta in 13 anni, illustrando la sua aspirazione a mandare i giapponesi sulla luna.

L’ultima missione con equipaggio della NASA sulla Luna risale al 1972. Da allora l’interesse per l’invio di esseri umani sembrò scemare e i compiti furono affidati ai robot.

