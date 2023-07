Ecco come saranno i pagamenti della previdenza sociale negli Stati Uniti entro il 2024

L’aggiustamento annuale del costo della vita (COLA) negli Stati Uniti potrebbe diminuire entro il 2024 con il calo del tasso di inflazione.

Questo tipo di semplice analisi è già stata fatta dai beneficiari della previdenza sociale. Il pagamento esatto per l’anno successivo dipende da questo e da altri criteri.

Associazione Anziani Stima che il COLA per quel periodo sia del 3%, secondo i dati lasciati dall’inflazione lo scorso giugno. Nel sesto mese del 2023 per la precisione, il gruppo ha previsto un aumento del 2,7%, leggermente inferiore alle ultime previsioni.

Se parliamo di previsioni, anche il Comitato federale del bilancio responsabile ha rilasciato le sue previsioni. Le loro analisi mostrano che COLA aumenterà tra il 2,6% e il 3,3% l’anno prossimo. I suoi esperti affermano che raggiungerà il massimo stimato solo se le recenti tendenze inflazionistiche continueranno.

COLA guida gli aumenti anno dopo anno

Infatti, il valore COLA dell’8,7% supera gli aumenti annuali dell’indice dei prezzi al consumo (CPI-W). Ciò è accaduto ogni mese dall’inizio dell’aumento nel gennaio 2023. L’analisi di giugno mostra che l’IPC-W è aumentato del 2,3% negli ultimi 12 mesi.

L’aumento è visto anche nei benefici della previdenza sociale, con una media di $ 140,00 al mese. Queste nuove entusiasmanti entrate sono state applicate ai quasi 70 milioni di persone che beneficiano della previdenza sociale e del reddito previdenziale supplementare.

Nonostante tutte queste analisi passate, la scadenza per l’annuncio COLA del prossimo anno è il prossimo ottobre.

Per calcolare il COLA annuale, l’amministrazione della previdenza sociale utilizza i dati di vari indicatori. Tra questi, il prezzo al consumo per i lavoratori urbani e amministrativi, noto come CPI-W.

COLA si basa sulla variazione percentuale del CPI-W dal terzo trimestre dello scorso anno al terzo trimestre del 2023. Se non viene espresso alcun aumento, non c’è COLA.