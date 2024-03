Elenco con i 45 più utili

In questa guida ti racconto quali sono gli operatori di ricerca Google più importanti e quali applicazioni nascoste troverai nel motore di ricerca più famoso di Internet.

Puoi potenziare Google con gli operatori di ricerca

In questa guida ti spiegherò di cosa Operatori di ricerca di Google E come puoi trarne beneficio nella tua vita quotidiana. Per prima cosa ti darò una breve spiegazione di questo concetto che ti permetterà di potenziare le tue ricerche e ottenere risultati più accurati. Successivamente, ti fornisco un elenco dei migliori comandi che puoi inserire nella casella di ricerca di Google. Non perderlo!

Cosa sono gli operatori di ricerca di Google?

Per prima cosa ti darò una semplice spiegazione a riguardo Cosa sono gli operatori di ricerca di Google. Non voglio giri di parole, perché è un concetto molto semplice. Il concetto di “operatore di ricerca” si riferisce a un comando o formula che determina i risultati visualizzati quando si esegue una query su Google.

Anche se nella prossima sezione ti mostrerò un elenco degli argomenti più rilevanti, per aiutarti a comprendere meglio questo problema ti farò un esempio. Immagina di voler cercare un sito web. Ciò significa che invece di presentarti un elenco di risultati basati sull'intero Web, desideri che Google concentri i suoi sforzi su un sito. Solo in questo caso Utilizza l'operatore di ricerca Se sei Determina su quale web dovrebbe concentrarsi il motore. Verrà espresso nel modo seguente:

Sito web: andro4all.comiPhone 15 Pro

In questo caso Google cercherà solo parole chiave iPhone 15 Pro Su Andro4all.com. Ma Se sei È solo uno dei tanti operatori di ricerca di Google. Qual è la cosa più importante?

Elenco degli operatori Google per ottenere di più dal motore di ricerca

Il breve esempio che ti ho fatto nella sezione precedente ti aiuterà a capire meglio. Gamma di operatori di ricerca. Infatti ho utilizzato uno dei più famosi per spiegare questo concetto. Tuttavia, c'è molto che dovresti sapere.

È bene ricordare che è possibile convertire gli operatori di ricerca I tuoi alleati quotidiani per la produttivitàSoprattutto se Google è uno dei tuoi strumenti principali. In effetti, sono molto simili alle scorciatoie da tastiera di Windows: meglio le conosci, più diventano utili.

Ecco una tabella che elenca gli operatori più utili che puoi utilizzare in Google:

Nome dell'operatore Carriere Esempio ” “ Cerca risultati che menzionano una parola o una frase specifica. È possibile utilizzare più parole chiave all'interno di ciascuna sequenza di virgolette. Pixel di Google O Trova risultati correlati a una parola chiave o a un'altra. Google o Android | Funziona allo stesso modo di OR: google | Androide E Trova risultati relativi a una parola chiave e ad un'altra. Permette di mettere in relazione i concetti. Google e Android – Cerca risultati che non menzionino una parola o una frase. Lo script intercetta la parola chiave che lo segue. GooglePixel * Un carattere jolly che corrisponde a qualsiasi parola o frase. Google*Android _ Carattere jolly di completamento automatico di Google. Google _ ( ) Aggrega più ricerche. Sito web (Google o Android): andro4all.com Egli specifica: Trova la definizione di una parola o frase. Funziona in spagnolo e senza i due punti. Lo sa: mela Anche Definizione incina cache: Trova la cache della pagina Web più recente. È possibile specificare un URL specifico oltre al dominio principale. Cache: andro4all.com tipo di file: Cerca tipi di file specifici, come i file PDF. Tipo di file: pdf Sito web: andro4all.com Convertito: estensione est. Funziona allo stesso modo tipo di file. Esterno: sito web in formato pdf: andro4all.com Se sei: Cerca risultati da un sito Web specifico. Sito web: andro4all.comGoogle Imparentato: Cerca siti web relativi a un campo specifico. Correlato: andro4all.com l'indirizzo: Cerca le pagine che contengono una parola specifica nel tag del titolo. Titolo:Android l'indirizzo: Trova le pagine che contengono più parole nel tag del titolo. allintitle:Novità Android URL: Cerca le pagine che contengono una parola specifica nell'URL. inurl:android Alinorl: Cerca le pagine che contengono più parole nell'URL. allinurl:Notizie Android Nel testo: Cerca le pagine che contengono una parola specifica nel loro contenuto. Testo:Android Testo morbido: Cerca le pagine che contengono più parole nel loro contenuto. allintext:Notizie Android tempo atmosferico: Cerca il tempo da qualche parte. Funziona con il linguaggio naturale, in spagnolo e senza due punti. Meteo: Barcellona o il tempo a Barcellona. Domande come Pioverà oggi Anche Domani ci sarà il sole. I negozi: Trova informazioni sul mercato azionario di un'azienda. Funziona con il linguaggio naturale, in spagnolo e senza due punti. Azioni: azioni GOOG o Google una cartina: Forza Google a visualizzare i risultati della mappa. Puoi anche ottenere informazioni più complete semplicemente inserendo il nome della città. Mappa: New York film: Trova informazioni sul film. Film: Toy Story In Converti un'unità in un'altra. Funziona in spagnolo con questo termine In. Inoltre, viene utilizzato per tradurre le parole. 100 dollari in euro fonte: Risultati di ricerca da una fonte specifica in Google News. Fonte: Andro4allGoogle Prima: Cerca risultati precedenti a una data specifica. Google prima: 01-01-2022 Dopo: Cerca risultati dopo una certa data. Google dopo: 01-01-2022

Per quanto riguarda gli operatori di ricerca, dovresti tenere presente quanto segue:

Non è un trucco di Google Chrome Oppure scoprilo su Google. È importante chiarirlo: gli operatori di ricerca fanno parte di ciò che fa ed è il motore di ricerca di Google Funziona altrettanto bene di qualsiasi altro browser . Se sei un utente di Microsoft Edge, Mozilla Firefox o qualsiasi altro browser, dovresti sapere che funzionerà perfettamente.

. Se sei un utente di Microsoft Edge, Mozilla Firefox o qualsiasi altro browser, dovresti sapere che funzionerà perfettamente. Possono aiutarti con altri motori di ricerca. È interessante notare che gli operatori di ricerca diffusi da Google sono disponibili anche da altri concorrenti, come Microsoft Bing o DuckDuckGo.

Funzionano su computer e cellulari. Gli operatori sono universali e puoi inserirli sul cellulare e nella ricerca del computer.

Widget e widget di ricerca di Google

Oltre agli operatori che puoi utilizzare dal campo di ricerca, puoi anche aprire operatori specifici Utilità e applet integrate in Ricerca Google. Quali sono alcuni dei più interessanti? Dai un'occhiata a questo elenco:

Acceleratore

Sintonizzatore

calcolatrice

Ruota della fortuna

Tira i dadi

Strumento di selezione dei colori

Lancia una moneta

Voci di animali

Fusione di emoticon

Tre di fila

Pac-Man

dragamine

Gioco di memoria

Separare

Lancia più in alto

Google Snake * Google Traduttore

Alcune di queste utilità sono attivate Digita il tuo nome nella casella di ricerca. Ad esempio, se metti Google Snake Nella parte superiore della ricerca viene caricato un gioco molto simile al gioco del serpente di Nokia. Un altro modo per accedere agli strumenti nascosti di un motore di ricerca è utilizzare operatori o comandi. Senza andare oltre, inserendo 5+5 si carica la calcolatrice.

