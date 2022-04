Elon Musk affronta Bill Gates in una chat trapelata

È ben noto che Elon Musk e Bill Gates Non hanno un buon rapportoCiò è dovuto principalmente alle loro opinioni divergenti su varie questioni di importanza globale. Come le criptovalute e il coronavirus, per esempio. Tuttavia, non abbiamo mai visto prove così convincenti della rabbia che esiste tra i due.

Una recente intervista privata trapelata in cui Elon Musk affronta Bill Gates per il possesso di una partecipazione corta in Tesla. Infatti, lo stesso CEO della casa di auto elettriche Conferma l’autenticità della chat Via Twitter – altrove -.

“Hai ancora una posizione corta da mezzo miliardo? [o 500 millones] di dollari per Tesla? gli chiede Elon Musk e Bill Gates risponde alla domanda certamente inaspettata:Mi dispiace dire che non l’ho chiuso. Vorrei discutere le possibilità del lavoro di beneficenza. “Il fondatore di Microsoft ovviamente voleva eludere la questione e discutere invece di come Musk potesse essere coinvolto in qualche opera di beneficenza, ma senza successo.

Elon Musk ha risposto rapidamente con forza: “Scusa, non posso prendere sul serio la tua filantropia sul cambiamento climatico quando sei a corto di Tesla, la società che sta facendo tutto il possibile per risolvere il cambiamento climatico”.

Di più Quindi a quanto pare Bill Gates ha colpito Incorpora il tweet per discutere di “Climate Change Philanthropy”, ma Elon ha chiesto se avesse ancora una posizione corta da mezzo miliardo di dollari in Dollari TSLA. Bell ha detto che non l’ha spento, quindi Elon gli ha detto di perdersi. Non ho idea se questo sia vero lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd – L’intero catalogo di Marte (WholeMarsBlog) 22 aprile 2022

Come ha commentato Elon Musk su Twitter, La conversazione non è trapelataAnche se lui la pensa così Il New York Times Probabilmente l’ha ottenuto tramite Friends of Friends.

Cos’è una posizione corta? A differenza di un investimento “normale” – o di una posizione lunga – in cui investi in azioni di una società nella speranza che aumenti di valore e poi lo vendi con profitto, una posizione corta è esattamente l’opposto: Aspettati che le azioni scendano.

Il processo prevede di prendere in prestito il titolo e venderlo immediatamente al prezzo corrente: sì, stai vendendo un bene che non possiedi. Una volta che il suo valore scende, viene acquistato e restituito al prestatore, guadagnando la differenza tra acquistare e vendere.

Sebbene sia completamente legale, moralmente non è ben visto perché Affidati al declino dell’azienda. Questa situazione è ciò che ha causato Scandalo di stop gioco All’inizio dell’anno precedente. Un gruppo di investitori organizzato su Reddit per acquistare azioni del negozio di videogiochi, aumentarne il valore e impedire che il denaro con posizioni corte scappi con esso.

Bill Gates è fiducioso che Tesla cadrà

Bill Gates, fondatore di TerraPower

Il fatto che Bill Gates sia basso, Tesla ovviamente significa questo Sono sicuro che la casa automobilistica crollerà a un certo punto. Ha senso che Elon Musk si comporti in questo modo.

Prima della conversazione, Elon Musk era già sospettoso della posizione corta di Bill Gates. “Ho sentito da diverse persone al TED che Gates ha ancora mezzo miliardo di dollari in meno per Tesla, motivo per cui gliel’ho chiesto, quindi non è esattamente un segreto”.

Attualmente Bill Gates non ha commentato questo problema. Nel passato, un favore Che quello che Elon Musk stava facendo con Tesla è stato uno dei maggiori contributi alla lotta contro il cambiamento climatico. Tuttavia, ha anche notato che era la cosa più semplice da fare. “Non facciamo abbastanza per le cose complesse: acciaio, cemento, carne. Purtroppo le cose a cui la gente pensa (elettricità, autovetture) sono solo un terzo del problema. Quindi dobbiamo lavorare sugli altri due terzi ,” Egli ha detto.