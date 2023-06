Equipaggiarsi per ricaricare la tua auto elettrica è ancora più economico su Autodoc

al momento dell’acquisto Accessori e ricambi per le nostre autoUno dei siti di riferimento è Autodoc. Se hai appena acquistato un’auto elettrica (ora che hai guadagnato terreno) e hai bisogno di dotarti di una colonnina di ricarica o di acquistare un accessorio, questo è uno dei siti in cui la troverai più economica. Ecco alcuni esempi.

Cavo di ricarica Osram OCC21605

Ottenere un cavo di ricarica di qualità da un marchio affidabile può essere costoso, ma è tutto Osram OCC21605 Può essere trovato per 213,48 euro.

È un cavo di ricarica a 3 modalità con spina di ricarica di tipo 2 e per una potenza di 3,6 kW, che ha protezione IP65 e ha 5 metri di lunghezza. Inoltre, è compatibile con la maggior parte delle marche di auto sul mercato.

Caricabatterie portatile Akyga AK-EC-07

Può anche essere utile ottenere un file caricatore portatile come lui Akiga AK-EC-07. Con esso possiamo salvare più di un problema da qualche parte dove non abbiamo un punto di ricarica adatto, avremo 3,8 kW con cavo da 5 metri e protezione IP54 per 293,5,4 euro.

Presa di ricarica Phoenix Contact 1623505

Per i nostri 160,62 euro Presa di ricarica Phoenix Contact 1623505di tipo 2 e con un cavo di 4 metri, che supporta fino a 26,6 kW.

Stazione di ricarica da parete Lapp Home Pro 5555911100

Se dobbiamo installare una stazione di ricarica a muro nel nostro garage, possiamo scegliere questa Computer portatile Home Pro 5555911100Ed è uno dei prezzi più economici che abbiamo trovato. Lo abbiamo per 486,73 euro.

Questo punto di ricarica è modalità 3con attacco di tipo 2 e con una potenza di 11 kW.

Stazione di ricarica Webasto 5110496A

Questa è un’altra stazione di ricarica a muro con cui possiamo attrezzare il nostro garage Webasto 5110496ACon la ricarica Mode3, sono inclusi 22 kW e 4 metri di cavo. Possiamo acquistarlo per 587,74 euro.

Le prese Lapp supportano 5555000146

Questo può essere un altro pratico accessorio Portaprese LAPPche si fissa al muro e ci permette di avvolgere il cavo di ricarica per 70,37 euro.

Borsa di ricarica per cavo Lapp 5555911001

Infine, una custodia per il trasporto non ci farebbe mai male per trasportare il nostro cavo di ricarica nel bagagliaio, protetto e senza che si aggrovigli o intralci. Questo Laboratorio 5555911001 Ci costerà solo 25,87 euro e ci permetterà di immagazzinare cavi di lunghezza compresa tra 5 e 6 metri.

Nota: alcuni dei link pubblicati qui provengono da affiliati. Nessuno degli articoli menzionati, tuttavia, è stato suggerito da marchi o negozi e l’introduzione è stata una decisione esclusiva del team di redattori.

foto | Rathaphon NanthapreechaOsram, Akiga, Phoenix Contact, Lab e Webasto

