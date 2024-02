Espacio León lancia la sua applicazione mobile

Espacio León lancia un'applicazione mobile su piattaforme iPhone e Android, si legge in un comunicato stampa.

Questa applicazione ha lo scopo di consentire agli utenti del centro commerciale situato in Avenida del Reino a Leon di ottenere informazioni esclusive sulle attività e sulle novità che si svolgono lì. “Oltre ad avere a portata di mano i servizi base che ci si aspetta da questo tipo di applicazioni, come l'ubicazione del negozio, i contatti e le informazioni sugli eventi”, spiegano.

I vantaggi che questa applicazione offre all'utente sono la possibilità di usufruire di offerte esclusive in alcuni stabilimenti dell'Espacio León, accesso esclusivo e prioritario ad eventi, lotterie e altre questioni legate al centro commerciale e ai suoi negozi. “Oltre a poter localizzare facilmente la tua auto nel parcheggio o ottenere una guida in tempo reale per raggiungere diversi stabilimenti”, sottolineano.

L'applicazione può essere scaricata tramite i seguenti codici QR: