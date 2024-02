Riferimento dell'App Store a EU DMA nell'ultima versione beta di iOS 17.4

L'App Store ha un nuovo messaggio di benvenuto che include un riferimento al Digital Markets Act dell'Unione Europea nell'ultima beta di iOS 17.4

L'App Store cambierà completamente in iOS 17.4

Apple dovrà consentire l’accesso ai marketplace alternativi di app di terze parti nell’App Store entro il 6 marzo Essere conforme Legge sui mercati digitali dell’UE. Ciò avverrà al momento del lancio Versione finale di iOS 17.4che attualmente è ancora in versione beta e includerà altre nuove funzionalità come nuovi emoji o una nuova funzionalità che migliorerà l'app Podcast originale.

Il fatto è che nell'ultima versione beta di iOS 17.4 rilasciata da Apple martedì scorso, c'è Un piccolo riferimento al Digital Markets Act La prima volta che apri l'App Store. Quando apri l'App Store di Apple, viene visualizzato Una nuova finestra Un messaggio di benvenuto con un testo che informa che l'App Store è il posto più sicuro per scaricare app per il tuo iPhone.

Un luogo affidabile dove scaricare le tue app

Nel La seconda versione beta di iOS 17.4che è stato rilasciato agli sviluppatori martedì, Apple ha inviato un file Nuovo avviso per gli utenti iPhone all'apertura dell'App Store Per la prima volta dopo aver installato l'aggiornamento. L'avviso accoglie gli utenti nell'App Store con un messaggio che indica Un “luogo sicuro e affidabile” per scaricare app e giochi. Per essere più precisi si dice quanto segue:

“Un luogo affidabile dove puoi scoprire app e giochi straordinari, esplorare eventi in-app e conoscere le storie e i consigli che il nostro team editoriale pubblica ogni giorno.”

Una nuova sorpresa all'apertura dell'App Store nella seconda beta di iOS 17.4. Con un chiaro suggerimento, comunque. pic.twitter.com/GpwQx5WKQw – Fran Pisora (ifrnb) 6 febbraio 2024

Sembra che la lettera A Rispondere ai cambiamenti in arrivo su iOS per gli utenti dell'Unione EuropeaDal momento che l'azienda doveva farlo Consentire ad altri sviluppatori di creare i propri app store alternativi a quelli di Apple. Si tratta di una pratica che Apple non approva e che in più di un'occasione ha messo in guardia dai suoi pericoli.

nonostante Apple consentirà il caricamento laterale sugli iPhone nell'UESe gli sviluppatori vogliono creare i propri mercati di app alternativi, dovranno rispettare una serie di regole come una nuova commissione o non poter tornare indietro se lanciano la propria alternativa all'App Store.

