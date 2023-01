Eva Soriano propone una nuova clip che cita il barattolo di marmellata nella sessione di Bizarab e Shakira

L’argomento di oggi non potrebbe essere altrimenti Sessione n. 53 accedere strano S Shakirache divenne un lungo elenco di prese in giro nei suoi confronti Effetti E le sue infedeltà con Clara Shea. Quando è stata annunciata questa collaborazione, tutti si aspettavano un accenno del loro ex, anche se non avrebbero mai immaginato che sarebbe stato così scontato.

Tuttavia, i dettagli che compiler torturare Sembra essere stato trascurato Barattolo di marmellatail modo in cui si era accorta che il calciatore le era stato infedele con Clara.

Eva Soriano Non ha accettato di non averlo incluso nella canzone e ha suggerito un verso aggiuntivo di cui parlare: La verità è che sono nelle corna. non sono pazzoQuesta canzone parla di un dannato barattolo di marmellata.

Shakira, Pique e un barattolo di marmellata

Come detto, il cantante è tornato a casa dopo il suo periodo in tour E videro che avevano un barattolo di marmellata peso Nonostante il fatto che né Gerard né i suoi figli l’abbiano mai amata.

E lei stessa lo ha confermato in un’intervista alla televisione britannica. Il giornalista gli ha chiesto: Non andare al frigo a prendere il latte. Dì quello che stai cercandoHa spiegato: “La verità”.

“Penso che succeda alle donne a un certo punto della loro vita, pensi di esserci rapporto di proprietà E non è quello che sembra…”, ha ammesso Shakira.

Senza dubbio, questa strofa aggiuntiva suggerita da Eva Soriano sarebbe molto adatta alla canzone di Shakira. C’è un’altra frase che ti sei perso durante la sessione?