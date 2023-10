Eviden sta guidando la transizione verso l’intelligenza artificiale generativa attraverso l’Acceleratore | Strategie digitali

Con l’obiettivo di aiutare aziende e organizzazioni a scalare e sfruttare la potenza dell’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) in totale sicurezza, Eviden ha introdotto il Generative AI Accelerator, che consentirà alle organizzazioni di sfruttare l’ambito end-to-end della supply chain. Il valore di Eviden AI, incluse applicazioni, orchestrazione dei dati, model factory, infrastruttura e livelli di fiducia in una soluzione personalizzata. Il programma si basa su diversi progetti Gen AI già implementati con numerose organizzazioni in tutti i settori e sfrutta l’esperienza di Eviden nella ricerca e sviluppo GenAI con i principali consorzi di ricerca in tutto il mondo.

Rendere l’IA generativa una realtà

Il programma di accelerazione della consulenza può aiutare le aziende durante l’intero processo di progettazione, realizzazione e implementazione, dai workshop strategici per dare priorità ai casi d’uso e sviluppare roadmap, alle linee guida per progettazioni architettoniche sicure e implementazione scalabile nella produzione e nelle operazioni. Il programma fornirà ai clienti un set modulare di acceleratori, ognuno dei quali è un progetto di soluzione preintegrata, fornito attraverso una combinazione di consulenza, strumenti Gen IA, software e hardware. Questi sono i seguenti:

–Acceleratori di settore, che forniscono una libreria di casi d’uso comprovati e modelli preconfezionati per realizzare rapidamente valore. Gli utenti possono avvalersi dell’assistenza GenIA, della profilazione dei clienti, della gestione della conoscenza e della gestione delle campagne dei clienti.

–Build Accelerator, che forniscono soluzioni MLOP (Advanced Development and Machine Learning Operations) per integrare GenIA nei prodotti e processi specifici di un’organizzazione. Le aziende possono trarre vantaggio dalla generazione automatizzata di codice, dal test degli script, dall’ottimizzazione a grana fine del modello e dalla garanzia di trasparenza e uso etico del modello LLM (Large Language Model).

–Acceleratori di modelli, che forniscono infrastrutture dedicate a bassa latenza quando necessario, on-premise o come servizio, dai supercomputer AI ai server di inferenza all’edge. Le organizzazioni possono sfruttare l’esperienza di Eviden nell’elaborazione IA ad alte prestazioni per migliorare le proprie prestazioni.

–Security Accelerators, che fornisce consulenza su sicurezza, integrazione e funzionamento end-to-end, sfruttando in particolare la soluzione di sicurezza gestita Eviden AIsaac Cyber ​​​​Mesh, basata su GenIA. Gli utenti possono trarre vantaggio dall’esperienza di Eviden nella sicurezza informatica e nei servizi di sicurezza gestiti.

Il software è alimentato da solide partnership con hyperscaler, ISV basati sull’intelligenza artificiale e fornitori di processori ad alte prestazioni come Nvidia, Intel e Graphcore, in modo che le aziende possano trarre rapidamente vantaggio da queste soluzioni e servizi di terze parti.

Il programma Geneative AI Acceleration è disponibile per clienti selezionati e verrà gradualmente implementato in tutto il mondo, con l’aggiunta di nuove offerte nei prossimi mesi.