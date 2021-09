Facebook | Il trucco per visualizzare le storie in modo anonimo | | GIOCO SPORTIVO

Lo scorso febbraio 2004 è stato creato Sito di social network Facebook, il social network più importante di sempre, sta cominciando a diventare così basilare da permetterti solo di postare foto e messaggi e chattare con i tuoi contatti. Tutto è cambiato quando l’azienda ha lanciato la sua prima app mobile, da quel momento sono arrivate le modifiche e ha aggiunto post video, reazioni, marketplace, trasmissioni in diretta e storie, l’ultima delle quali è stata così popolare che hanno dovuto aggiungerla a WhatsApp e Instagram. Questa volta ti insegneremo un nuovo trucco in modo che tu possa vedere lo stato dei tuoi contatti senza che loro lo sappiano.

Sicuramente hai molte ragioni per non vedere la cronologia di un contatto in Sito di social network FacebookAll’improvviso non vuoi che l’altra persona pensi che ti vergogni della sua vita o che ti vergogni semplicemente. A volte capita che uno dei tuoi contatti pubblichi uno stato un minuto fa (ma non lo sai) e per caso lo vedi, è molto imbarazzante perché significa che stai aspettando quello che accadrà.

È importante chiarire che questo trucco che ti insegneremo di seguito funziona solo dal tuo telefono Android o iPhone e non avrà alcun effetto se stai navigando attraverso un computer o un laptop. Inoltre, Sito di social network Facebook Non ha uno strumento per visualizzare le storie in modo anonimo, a differenza di WhatsApp o Instagram.

Come visualizzare le storie in modo anonimo

Per prima cosa, vai su Sito di social network Facebook E in alto saranno localizzate le storie.

E in alto saranno localizzate le storie. Ora attiva la modalità aereo in modo che il tuo computer perda tutta la connessione a Internet.

Successivamente, tocca la cronologia del contatto che desideri vedere, ma se carichi più contatti, potrai vedere solo la prima persona, anche se ripeti il ​​trucco.

Il prossimo passo è chiudere l’applicazione.

Infine, disattiva la modalità aereo e apri Facebook. Come puoi apprezzare la storia apparentemente invisibile.

Hai un problema con Sito di social network Facebook Vuoi aggiustarlo? clic QuiE segui i passaggi per risolvere il problema riscontrato con l’applicazione. Nel frattempo, se quello che vuoi è segnalare abusi o altre conversazioni che violano le regole di Facebook Messenger, tocca quanto segue Collegamento. Puoi anche scuotere lo smartphone per segnalare un problema.