Farrell-Los Pumas: “Abbiamo tante motivazioni”

Dopo aver perso 16-15 a springbok per le semifinali, Inghilterra È stato eliminato dalla contesa per il titolo nel Coppa del Mondo Ma l’ha già fatto prima Pumaquesto venerdì in Stadio di FranciaLa possibilità di salire sul podio. E non vuole lasciarlo andare, come hanno chiarito nella conferenza stampa dopo l’annuncio della squadra. Guarda la partita venerdì dalle 14:30 su ESPN Scrum su Star+ Ed ESPN.

Owen FarrellCapitano e Portatore dentro Colore rosa Si è espresso in Argentina a questo proposito. “Abbiamo molta motivazione ovunque guardi. Non vediamo l’ora che arrivi questa partita e dovrebbe essere una bella partita. Vogliamo rendere nuovamente orgogliosi i tifosi inglesi”.Il decimo disse e continuò: “Questa responsabilità c’è sempre ogni volta che giochi per l’Inghilterra e lo sarà sempre. È un’altra opportunità per rappresentare l’Inghilterra e i giocatori si sono comportati molto bene per diverse settimane”..

Per questa parte, Steve Borthwick Ha parlato degli otto cambiamenti apportati al XV e ha sottolineato che si aspetta una partita molto diversa da quella dell’andata contro di loro. Puma. “È molto semplice: venerdì vogliamo battere un’ottima squadra argentina. Questa squadra ha fatto progressi durante tutto il torneo e noi vogliamo continuare su questo cammino”..

“Penso che si noti un cambiamento in entrambe le squadre, entrambe si sono sviluppate nel corso di diverse settimane. L’Argentina, in particolare, ha sviluppato un gioco di calci molto lungo. L’hanno usato con grande efficacia, soprattutto nei quarti di finale, dove hanno calciato la palla.” “La palla viene spostata da un’estremità all’altra del campo per costringere gli avversari a sbagliare. Hanno sviluppato un gioco offensivo per fasi. Penso che sarà una partita diversa rispetto alla prima”.– ha aggiunto il capo allenatore.

Una delle novità nella sua formazione è la presenza Ben GiovaneParteciperà per la prima volta al torneo e giocherà la sua ultima prova prima del ritiro dalla nazionale: “È un grande giocatore del rugby inglese da molto tempo. È il nostro giocatore con più presenze (126 presenze), un giocatore che ha disputato quattro partite della RWC. Ha giocato un ruolo importante in questa squadra, aiutando Alex Mitchell e la squadra a Nel torneo è un grande giocatore e un grande membro della squadra”..

Un altro che ha già detto addio lo è Regole di Courtneyche è stato escluso dalla convocazione. “Questa settimana siamo tornati alla partita della settimana scorsa e abbiamo utilizzato le riprese di Courtney che fa le cose bene, il modo in cui si muove, il modo in cui corre, il modo in cui cerca ogni palla vagante, inseguendo gli attaccanti, respingendoli… sembra come se non avesse il diritto di farlo, ma Courtney in qualche modo è riuscita a farlo. Quella fame e quella lotta dentro di lui, quell’orgoglio nell’aiutare la sua squadra, l’ho visto molto tempo fa, quando si unì per la prima volta alla squadra inglese, fino alla partita dello scorso fine settimana.” “Continua a fare grandi cose nel modo in cui aiuta la squadra questa settimana.”Ha concluso il suo intervento dopo averlo consultato in merito alla sua assenza.