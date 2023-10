Sebastian Baez tira la palla contro Holger Röhn

L’argentino cercherà un posto nei quarti di finale. Agenzia per la protezione ambientale

Un finale di stagione tra alti e bassi a livello personale, Sebastiano Baez (29 a livello globale) Questo giovedì si sforzerà di raggiungere Basilea ATP 500. Ottavi di finale dell’Argentina Si scontrerà con Holger Röhn (Sesto), che appare nel precedente come favorito, anche se non sta vivendo i suoi momenti migliori.

La prima offerta di Baez era tutt’altro che semplice In questa competizione. Infatti ha dovuto remare da dietro per assicurarsi un posto nel secondo turno. Dopo aver perso il primo set a Christopher O’Connell (61°) di 7-6 (3)che nacque nelle terre di Albiceleste, finì per imporsi 6-4 e 6-3.

Per questa parte, Anche Rune non ha avuto un debutto nella competizione senza complicazioni. Dane, il nuovo protetto di Boris Becker, sconfitto Miomir Kekmanović (53) che lo ha battuto qualche giorno fa a Stoccolma 1-6, 7-5 e 6-3.

Questo sarà il terzo incontro tra i giocatori Un numero record di vittorie per ciascuna squadra. Il precedente più vicino si è verificato al torneo ATP 250 di Buenos Aires 2022, dove l’argentino ha vinto all’R32 con il punteggio di 7-6 (4), 6-3.

La partita inizierà giovedì alle 13:00 (ARG) e potrà essere vista su Star+. Il vincitore di questo duello sarà misurato Thomas Etcheverry (32 gradi).