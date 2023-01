FEMME Creators, il festival che sostiene la creatività, i festival e i premi delle donne

Femme Creators 2023 torna a Madrid Rio (Nave de Terneras y Pista Negra de Patinaje) il 4 e 5 marzo 2023 per averlo riempito di talento femminile e aver affermato la creatività delle donne imprenditrici. L’idea è quella di creare una rete di artiste donne in tutti i campi. Ci saranno 50 stand per stilisti, un’area food tasting, monologhi, talk, presentazioni e workshop. Inoltre, il festival avrà un importante impegno musicale grazie alla scaletta che include artiste donne che non lasceranno nessuno indifferente.

Artisti per elevare la creatività musicale

Per impostare il ritmo musicale di questo festival, i Femme Creators conteranno sabato 4 con le esibizioni di Alice Wonder, The Pantocrator Group, Las Dianas e Suu. Da parte sua, la quinta domenica si svolgeranno le esibizioni di Alba Rishi, Yuli Sa, Ganges e Ainua Buitrago. Oltre alla loro esibizione, ci sarà una registrazione live del podcast “Mujeres en la Industria” di Ainoa Buitrago, monologhi, talk, presentazioni e workshop per coronare un fine settimana di talenti fatti da e per le donne.

uomini d’affari al potere

Al fine di evidenziare il ruolo delle donne nel design, nell’arte e nella musica e abbattere le barriere di genere nelle industrie creative, il festival presenterà anche più di 50 marchi di stilisti. Troveremo gioielli di marchi come 13 Crazy e Cuéntame Beads; Aziende di cosmetici come Una vida Cosmetic o disegni e illustrazioni come quelli di Srta Poppy o Sara Paint…e molto altro! Durante tutta la giornata si terranno anche workshop nei campi del ricamo, dell’illustrazione e della cosmesi.

localizzazione

Con l’ingresso da Nave de Terneras (Madrid Río), Femme Creators avrà due aree dedicate ai designer, sia all’interno che all’esterno, adiacenti all’area degli stand gastronomici, alla terrazza e all’area concerti situata nel comprensorio sciistico.