Ferite aperte un anno dopo le inondazioni nella capitale dell’Ecuador (+ foto)

Nel pomeriggio del 31 gennaio 2022, la pioggia si è riversata in una valle e ha provocato un potente flusso di fango, rocce e macerie che ha ricoperto le strade dei due quartieri densamente popolati di Quito.

Oltre ai deceduti, 380 persone sono state colpite e 38 abitazioni sono state distrutte o parzialmente danneggiate.

Una valanga mi ha portato a casa, mia figlia, mia suocera sono morte e mi hanno trascinato giù per un isolato”, ha detto Luis Iza, un sopravvissuto e familiare del defunto, in un’intervista a Radio Pichincha.

Un altro sopravvissuto, Patricio Sanguigna, ha raccontato di aver visto la copertura di macerie e di aver distrutto il primo piano della sua casa, dove aveva un negozio di alimentari e dove era parcheggiato il suo camion.

Duemila funzionari pubblici, tra poliziotti, vigili del fuoco, militari, operai delle aziende pubbliche comunali e cittadini, sono intervenuti per ripulire e ripristinare l’area dove è avvenuto l’incidente.

Il Ministero dell’inclusione economica e sociale ha riferito di aver consegnato 256 dollari in obbligazioni a 160 famiglie colpite, ma per molte di esse non è rimasto nulla dopo l’alluvione.

Il comune di Quito afferma di aver fornito 5.000 pacchi alimentari e 242 articoli per la casa, nonché assistenza psicologica e medica alle persone colpite e ai parenti delle vittime.

A distanza di un anno dai fatti, le autorità comunali spiegano che nella vallata dove si è svolto quel fatidico giorno, l’acqua e gli altri materiali accumulati sono ormai puliti e dispongono di “filtri” per mitigare l’impatto di un altro episodio del genere.

A un anno dalla tragedia, Quito oggi ha nuovamente ricevuto forti piogge, come a ricordare che quanto accaduto potrebbe ripetersi alle pendici del vulcano Pichincha in assenza di un piano a lungo termine per curare le valli.

