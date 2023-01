I prezzi del paniere di base di El Salvador ne hanno risentito

L’ente creditizio ha stabilito in un rapporto che i settori più poveri del Paese utilizzano tra il 45 e il 50 per cento del proprio reddito per acquistare il proprio cibo.

L’analisi dell’IDB ha ribadito la preoccupazione dei residenti nella regione per l’aumento del costo della vita a causa dell’aumento dell’inflazione e dell’aumento della disoccupazione, tra gli altri fattori, che rendono la vita più pericolosa per ampi segmenti della popolazione.

Il rapporto, intitolato Panorama and Food Security Perspectives in Central America, the Dominican Republic, Mexico and Haiti, esamina gli effetti della rottura delle catene di approvvigionamento globali sulla popolazione e i suoi effetti sui paesi che dipendono maggiormente dalle importazioni, come El Salvador, e ha indicato che era il più colpito.

I dati ufficiali indicano che i salvadoregni raggiungeranno l’anno 2023 con il prezzo base più alto della storia, $ 240,37 nelle aree urbane e $ 181,54 nelle aree rurali.

La banca confronta il costo di bilancio calcolato, che nel 2022 era superiore del 14% nelle famiglie più povere rispetto al 6% nel 2019.

Lo studio ha indicato che nel caso di El Salvador, la prevalenza dell’insicurezza alimentare moderata o grave ha raggiunto il 47% dal 2019 al 2021, il paese che occupa il sesto posto in America Latina e nei Caraibi.

ro / libbre