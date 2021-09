Fiat: E-Ducato, la nuova era di Fiat nelle flotte di consegna

FPresentata la divisione veicoli industriali per eccellenza del brand italiano iat Professional L’ottava serie del suo furgone DucatoUna delle icone del settore dei trasporti e della consegna delle merci nei paesi e nelle città. E questa volta la consegna arriva con un regalo per lui 40esimo compleanno. Prima assoluta al passo con i tempi.

La grande novità è La prima alternativa elettrica Dalla sua storia, E-Ducato, che è arrivato Spinto dalle imminenti restrizioni nei centri cittadini di oltre 50.000 abitanti per veicoli a combustione. Con esso le aziende potranno svolgere il proprio lavoro senza alcun impedimento e anche con la comodità di un vettore che si contraddistingue fortemente per le tecnologie utilizzate nella configurazione del camion.

Costruito da zero con l’idea della completa elettrificazione, l’E-Ducato è ciò che distingue il modello dai suoi coetanei tradizionali. ma Le richieste dei clienti sono state prese in considerazione in tutta la gamma Ed esperienze di cooperazione strategica congiunta tra Fiat Professional e DHL dal 2016 Ha aperto la strada a una flotta elettrica al 100%.

Con E-Ducato, l’azienda o il professionista indipendente dovrà fare un investimento iniziale un po’ più alto del solito (con l’aiuto di Moves III, questo costo si riduce notevolmente), ma Il consumo di quelle spese aggiuntive sarà consolidato in breve tempo. Ha anche la connettività Mopar Connect e la tecnologia di connettività, che viene fornita di serie. Questa azienda è anche l’autore Controllo della flotta che può essere applicato.

E a proposito delle flotte Fiat Professional, insieme a e-Mobility, Taksim Gruppo Stylantiscreato un file Pro Fit di E-Ducato (nelle versioni web e app), uno strumento con cui La configurazione ideale della flotta elettrica può essere configurata a seconda dell’attività in cui è inquadrato il cliente. È un nuovo apprendistato di mobilità per chi entra nel mondo dell’energia elettrica. Attenzione al numero di configurazioni possibili: 400.

Può ospitare il nuovo modello Le batterie sono scariche al suolo, il che non riduce la loro capacità di carica (Tra 10 e 17 metri cubi di volume e circa 2 tonnellate di peso). Esistono due tipi di batterie, la batteria da 47 kWh con un’autonomia di 220 km e la batteria da 79 kW che può ruotare fino a 360 km senza ricarica.

In termini di prestazioni, il motore elettrico raggiunge numeri simili ai numeri di combustione: Fino a 122 CV e 280 Nm di coppia, con un’accelerazione iniziale brillante, da 0 a 50 km/h in 5 secondi, come si può vedere nella ruota dell’E-Ducato, aggiungendo alle soluzioni di comfort e spazio del camion con motore a scoppio H3Power la maneggevolezza estremamente morbida, evidente sia nella direzione che nello sviluppo della trasmissione L’automatico a nove marce era già stato introdotto un anno fa.

Nuove attrazioni

Le modifiche sono più numerose e si notano all’interno del camion, poiché l’esterno è molto simile al Ducato degli ultimi tempi. Accesso e avviamento senza chiave, freno di stazionamento elettrico o elegante pannello pieghevole “mangia e lavora”, che sono le stesse per pranzare come per lavorare con un laptop, sono alcune delle nuove opzioni di Ducato. Una riprogettazione del volante, della leva del cambio o dei comandi automatici dell’aria condizionata fa un ulteriore passo avanti.

Come “ufficio” o postazione di lavoro, Fiat Ducato ha sempre cercato il comfort dei passeggeri, e quindi i sedili lo confermano ancora una volta. ma Il comfort è di nuovo legato alla tecnologia Gli aiuti alla guida, la navigazione o Uconnect, che emergono dal quadro strumenti digitale, offrono tanto comfort quanto sicurezza e informazioni.