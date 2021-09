Silicius debutta su BME Growth dopo EiDF, in aumento del 300% | mercati

Silicius Real Estate diventerà oggi la dodicesima società a debuttare su BME Growth quest’anno e lo farà a 15,40 euro per azione, il che significa un salto di mercato per le piccole imprese per espandersi sulla borsa spagnola, con una valutazione di 556,13 milioni di euro.

Con questa società ci saranno già 128 quotazioni su questo mercato, che ha un capitale globale di 17.700 milioni di euro. Gli ultimi valori apparsi per la prima volta registrano un comportamento sorprendente. Uno dei più redditizi è l’azienda di pannelli solari EiDF che ha debuttato lo scorso luglio. Da allora, le sue azioni sono aumentate del 266%.

Un’altra storia di successo in questo mercato è la storia di Endurance Motive. Il produttore di batterie al litio è cresciuto del 136% dal suo debutto quest’estate. Al terzo posto, Parlem è cresciuto del 70% dalla sua prima sfilata.

L’esordio di Socimi Silicius, che suonerà la campanella alle ore 12, arriva giorni dopo che il Comitato di Coordinamento Mercato e Corporate ha inviato al Consiglio di Amministrazione una positiva relazione di valutazione sul rispetto dei requisiti costitutivi di Silicius.

Il simbolo commerciale della società sarà “YSIL”. L’advisor registrato della società è Renta 4 Corporate, mentre Renta 4 Banco funge da fornitore di liquidità.

società Ha un portafoglio di 45 asset immobiliari, di cui 42 geograficamente dispersi in Spagna e 3 in Europa. La politica di investimento della società si concentra sull’investimento in modo diversificato in beni di uffici, logistica, residenziali, alberghi, parchi e centri commerciali situati in aree chiave delle principali città spagnole.