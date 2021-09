Kanye West paga quasi 50 milioni di dollari per un secchio di cemento

Nel 2018, quando Kanye West e Kim Kardashian sembravano un’unione inseparabile, hanno fatto un viaggio artistico in Giappone che ha avuto un effetto così profondo su di lui, che aveva una spina dalla sua parte: comprare qualcosa di veramente cool per l’ispirazione giapponese. E alla fine lo ha fatto: Kanye West ha pagato 57,3 milioni di dollari (48,8 euro) per una casa dalle linee rette – in effetti è poco più di un cubo di cemento – progettata dal famoso architetto Tadao Ando sulla spiaggia di Puerco Beach, a Malibu (Los Angeles) .

La casa dalla strada. Nulla porta a indovinare il suo prezzo. agente immobiliare

Grande trucco nella parte posteriore agente immobiliare

Con una superficie di 370 metri quadrati, la casa è stata messa sul mercato con un prezzo di partenza di 64 milioni di euro lo scorso anno, anche se alla fine è stata ritirata dal mercato. Sebbene West l’abbia acquistata con un enorme sconto dal finanziere Richard Sachs, è la seconda cifra più alta pagata per una casa a Malibu finora nel 2021. L’edificio è composto da tre piani: il piano terra ha tre camere da letto con bagno privato, al secondo piano una cucina Un soggiorno e in mansarda una camera da letto con balcone vista mare. Lo studio Marmol Radzinder è stato incaricato di allevarlo.

Il design Tadao Ando è stato creato dallo Studio Marmol Radzinder. agente immobiliare

Al piano intermedio c’è un balcone. agente immobiliare

La master suite in mansarda ha il proprio balcone. agente immobiliare

Il secondo piano al piano di sopra. agente immobiliare

In quel viaggio in Giappone, oltre a scattare foto con l’artista Takashi Murakami, l’ormai ex partner ha visitato Naoshima, conosciuta come “l’isola dell’arte” e situata nel mare interno di Seto. Ed era qui che West soffriva di un tipo di sindrome di Stendhal quando considerava le opere di Tadao Ando accanto alle opere di James Turrell in tutto il loro splendore.

Con Kim Kardashian e l’artista Takashi Murakami durante il loro viaggio in Giappone nel 2018. Instagram