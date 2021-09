Partecipare





I servizi in abbonamento aggiornano il loro catalogo.

Settembre è arrivato e con esso è stato annunciato un nuovo lotto di giochi che entreranno a far parte della libreria dei principali servizi in abbonamento per le console Sony e Microsoft, come PlayStation Plus e Xbox Game Pass.

Ogni mese PS Plus offre giochi per PS4 e PS5, anche se grazie alla retrocompatibilità della console, tutti possono essere riprodotti sul tuo nuovo dispositivo Sony, mentre Xbox Game Pass riceverà un totale di 8 giochi che si aggiungono alla vasta libreria.

Final Fantasy e Killer Assassino! Giochi in arrivo su Game Pass e PS Plus a settembre

Inizieremo esaminando i giochi che si aggiungono a Xbox Game Pass. Nel primo lotto del mese, Microsoft ha confermato un totale di 8 titoli che verranno aggiunti al servizio in abbonamento tramite un post su Blog ufficiale di Xbox Wire:

2 settembre:

Craftopia – Xbox, PC e Android tramite xCloud

Final Fantasy XIII – Xbox e PC

Tag Sojourner – Console Xbox, PC e Android tramite xCloud

Surgeon Simulator 2 – Xbox, PC, Android tramite xCloud

7 settembre:

Trucco della corona – Xbox e PC

9 settembre:

Breathedge – Xbox, PC e Android tramite xCloud

Nuclear Throne – Xbox e PC

The Artful Escape – Xbox e PC.

Tuttavia, non è solo una buona notizia, poiché un totale di 7 giochi attualmente su Xbox Game Pass lasceranno il servizio tra il 13 e il 15 settembre, tra cui Red Dead Online, Company of Heroes 2, Disgaea 4, Forza Motorsport 7, Hotshot Racing, The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics e Thronebreaker: The Witcher Tales.

Continuiamo con Sony e i giochi che verranno aggiunti a PS Plus, che potrete riscattare a partire dal prossimo martedì 7 settembre, in maniera assolutamente gratuita. Da parte loro, i giochi del ciclo precedente, ovvero Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville e Tennis World Tour 2 non saranno disponibili lunedì 6 settembre, quindi hai solo 5 giorni rimasti per aggiungere alla tua libreria.

I giochi che sono stati aggiunti a PS Plus sono:

Stracotto: tutto quello che puoi mangiare! In esclusiva per PS5, presenta l’intera collezione Overcooked, inclusi sia il sequel che la rimasterizzazione dell’originale, in un gioco che porta il caos nella tua cucina con centinaia di livelli cooperativi.

Predator: Hunting Grounds sta arrivando su PS4 e PS5 con retrocompatibilità con uno sparatutto multiplayer asimmetrico che mette l’uomo contro una delle sue più grandi paure: il predatore. Completa le missioni e cerca di salvarti prima che ti trovino o vesti i panni del Predator per dare la caccia alla tua preda.

Infine, abbiamo Hitman 2, il classico gioco 47 Agent con missioni di spionaggio e assassinio ambientate in paesaggi di spiagge tropicali, giungle pericolose e oscure e la modalità Sniper Assassin, il primo gioco cooperativo dell’intero franchise.