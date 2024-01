Fonti: Lomachenko-Kambosos, 12 maggio

Fonti hanno rivelato a ESPN che lo scontro tra Lomachenko e Kambosos si svolgerà il 12 maggio in Australia.

Vasiliy Lomachenko contro George Kambosos per il vacante titolo IBF dei pesi leggeri si svolgerà il 12 maggio a Perth, in Australia.Fonti hanno rivelato a ESPN questa domenica.

Fonti hanno detto che Vasiliy Lomachenko affronterà George Kambosos il 12 maggio in Australia. Mickey Williams/Top Rank Company tramite Getty Images

La battaglia sarà È andato in onda su ESPN la notte dell'11 maggio Negli Stati Uniti.

Lomachenko, futuro Hall of Famer, e Kambosos, l'ex campione indiscusso dei pesi leggeri, hanno in programma di combattere nell'estate del 2022 in Australia. Ma, Lomachenko (17-3, 11 KO) ha scelto di rimanere in Ucraina dopo che la Russia ha invaso il paese.

In assenza di Lomachenko. Kambosos30 anni, Ha difeso tutti e quattro i suoi titoli contro Devin Haney e ha perso nel giugno 2022. Haney è tornato in Australia, il paese natale di Kambosos, per un'altra vittoria completa a punti quattro mesi dopo.

Lomachenko, 35 anni, viene da una drammatica perdita decisionale contro Haney a maggio. La due volte medaglia d'oro olimpica è campionessa in tre divisioni. È il combattente numero 1 classificato da ESPN con 135 libbre.

Kambosos (21-2, 10 KO) ha vinto il campionato indiscusso dei pesi leggeri Quando ha sconfitto Teofimo Lopez nello sconvolgimento dell'anno 2021 su ESPN.

Kambosos, il peso leggero n. 5 su ESPN, proviene da A.J La decisione controversa vince su Maxie Hughes a giugno.

I gemelli Moloney, Jason e Andrew, appariranno sulla carta. Jason Moloney ha mantenuto il titolo dei pesi gallo sabato sera con un'emozionante vittoria con decisione a maggioranza su Saul Sanchez.