Ricky Brabec vince il duello contro Ross Branch…minimo

EA Dakar Nella categoria Motociclettesebbene più aperto rispetto alla categoria auto, si riferisce anche a a Duello duello tra Ricky Brabec (Honda) e Ross Branch (Campione). E oggi, L'ottava tappa (Dawadmi-Hail) Hanno avuto un ruolo da protagonisti… anche se alla fine l'ospite “sgattaiola fuori”.

Novità: motocicletta Triumph non Honda

L'americano ha vinto… anche se solo grazie ad un titanico sforzo finale del Botswana. Kevin Benavides (KTM) è stato il vincitore oggi -La seconda tappa ottenuta dall'argentino a Dakar e la terza delle otto mancate alla Honda -, ma così è stato Prabek Il vincitore di oggi.

Kevin Benavides (KTM) ha vinto la tappa nell'ottavo giorno della Dakar.

Non per il tempo che ha avuto, solo Altri 42 secondi sul ramo (che sono diventati più di tre ad un certo punto della giornata), ma perché Sciopero morale Cosa significa per Hero arrendersi a Brabec, che gli ha aperto la strada… ma nonostante ciò lo ha superato.

Ora è Il leader della Honda ha un margine di 43 secondi, leggermente più ampio Quel secondo costoso con cui è uscito oggi 279 chilometri che finalmente hanno costituito la tappa (Era previsto per 438, ma per motivi di sicurezza l'organizzazione ne ha neutralizzati 179.) Ma Banale Aspettiamo con ansia la tappa di domani.

Fase transitoria

Oggi, questa breve distanza, Non è stato decisivo. Nessuno ha subito grossi intoppi e tutti i candidati sono arrivati ​​con meno di cinque minuti di ritardo Il panorama generale non cambia sostanzialmente.

Ricky Brabec è ora più vicino al leader della Dakar… ma il suo vantaggio è minimo.

Il terzo è ancora cileno Nacho CornejoChi ha volato 2:27 dal Capo Brabec e lo è adesso 4:23 Dal suo partner all'HRC…e la terza Honda, da Adrian van BeverenE il secondo oggi Alle 11:58 Generalmente. Più difficile sarà la situazione per il team KTM/Husqvarna, che è a più di 20 minuti dai primi (20:31). Kevin Benavides29:10 prezzo38:43 levigatrici E 39:35 Luciano Benavides).

Domani dentro La nona tappa Dakar 2024 (Ave – AlUla, 427 km), ci saranno più motivi per fare la differenza.

Classificazione Stage 8 sui motocicli Dakar 2024 Kevin Benavides (KTM) – 3h 35:03 Luciano Benavides (Husqvarna) in 31 secondi. Adrian van Beveren (Honda) alle 1:27 Nacho Cornejo (Honda) alle 1:41 Toby Prezzo (KTM) alle 2:18 Roy Gonsalves (Sherco) alle 2:24 Ricky Brabec (Honda) alle 4:08 filiale Ross (Eroe) alle 4:49 Daniele Sanders (Gas) alle 5:10 Stefan Cvetko (KTM) alle 5:28

Ross Branch non è riuscito a riconquistare il comando nonostante sia partito dopo Brabec.