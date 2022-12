Il pronostico di Seedorf sulla finale tra Argentina e Francia

“Lasciamo che Messi e Mbappe segnino i gol, ma l’Argentina vince 2-1”, ha detto l’olandese.

“Leo merita il titolo per quello che fa nel calcio”, sottolinea in un’intervista a “Olé”

In un’intervista al quotidiano argentino “Olé”, Clarence Seedorf ha fatto riferimento alla finale che domenica si giocheranno Argentina e Francia. L’olandese ha ammesso che sarebbe entusiasta se Messi vincesse la Coppa del Mondo per la prima volta, e lo ha previsto: “Voglio una finale con un gol di Messi e un gol di Mbappé, ma andrò con l’Argentina. Spero che vincano 2-1”, inizia dicendo.

L’olandese immagina una finale molto equilibrata. “È un grande duello, due squadre davvero buone. Messi se lo merita per tutto il suo calcio. Ma ovviamente devi giocare le partite”.

Per Seedorf, un fattore chiave per l’Argentina è la forza del gruppo. Lo ha spiegato così: “L’Argentina è un esempio: non hanno i migliori giocatori ma sono una squadra. Molto competitiva, aggressiva e sotto pressione. E hanno Messi. Posso dire lo stesso della Francia perché hanno giocatori di un livello simile all’Argentina, forse un po’ più alto e hanno Mbappé, i francesi giocavano insieme da tanto tempo e sono i campioni in carica”.

Al di là di Messi e Hulk come squadra argentina, Seedorf ha prestato molta attenzione anche al ruolo di difensore centrale di Scaloni. “Il difensore centrale ha fatto una buona impressione su di me e su tutti come una buona squadra. Era tanto tempo che non vedevo una squadra argentina con questo spirito di gioco, questa calma e pazienza in campo”.