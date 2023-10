Fonti: SF con il permesso di SD per un’intervista con Bob Melvin

APLettura: 3 minuti.

SAN FRANCISCO — I San Francisco Giants hanno ricevuto il permesso dai San Diego Padres di intervistare il loro manager Bob Melvin per il posto vacante disponibile nella posizione, ha notato domenica una persona a conoscenza diretta della decisione.

Quando i Giants hanno chiesto informazioni su Melvin, il manager ha espresso interesse ad avviare il processo, la persona ha detto a condizione di anonimato perché non è stato annunciato alcun candidato manageriale dei Giants. L’Athletic fu il primo a riferire del legame di Melvin con San Francisco.

Il manager dei San Diego Padres, Bob Melvin, potrebbe intervistare i San Francisco Giants per lo stesso posto vacante. Foto AP/Jeff Chiu

Melvin, 61 anni, ha allenato gli Oakland Athletics dal 2011 al 2021 prima di partire per i Padres. Ha un record di 171-153 con un investimento significativo a San Diego nelle ultime due stagioni, ma il risultato dei Padres nel 2023 ha lasciato qualche incertezza sul suo ritorno.

Quindi, sia Melvin che il direttore generale AJ Preller hanno indicato all’inizio di questo mese che Melvin sarebbe tornato nel 2024 e avrebbe giocato l’ultimo anno del suo contratto dopo che i Padres avevano terminato 82-80, non riuscendo ad avanzare alla postseason dopo aver raggiunto il Series National League Championship in 2022.

Melvin ha vinto tre volte il premio Manager of the Year – in entrambi i campionati – e sta entrando nella sua ventesima stagione nei principali campionati. Ha un record di 1.517-1.425, oltre a otto presenze post-stagionali, alla guida degli Arizona Diamondbacks, Seattle Mariners, Oakland e San Diego.

Originario della zona di Palo Alto, in California, è cresciuto tifando per i Giants, e i legami di Melvin con la Bay Area sono profondi. Ha frequentato l’Università della California – Berkeley e ha giocato per i Giants della sua città natale dal 1986 al 1988.

Farhan Al-Zaidi, presidente delle operazioni dei Giants, ha detto che spera di trovare un nuovo allenatore prima dell’inizio della free agency per sostituire Gabe Kapler, che è stato licenziato tre giorni prima della fine della stagione. Kepler è andato 295-248 in più di tre stagioni, con i Giants che hanno raggiunto il record di franchigia di 107 vittorie e hanno battuto i Los Angeles Dodgers vincitori di 106 partite per il titolo NL Western Division nel 2021, prima di fallire nel suo tentativo. Raggiungere la postseason negli ultimi due anni.

Alyssa Nakken, la prima allenatrice donna in una partita della major league quando lavorava in prima base con San Francisco nell’aprile 2022, ha partecipato al primo ciclo di interviste come una delle candidate ad interim dei Giants.