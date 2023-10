In che modo la sospensione della partita contro l’Emelec influisce sulla pianificazione della Lega di Quito

ESPN.comLettura: 2 minuti.

La disposizione del campionato spagnolo per la finale della CONMEBOL Sudamericana è stata modificata a causa della sospensione della partita contro l’Emelec. La squadra ha voluto concentrarsi totalmente sulla sfida contro il Fortaleza, ma prima dovrà iniziare la settimana con la sfida contro i Blues.

La squalifica contro l’Emelek mette a disagio il campionato di Quito in vista della finale della Sudamericana. Evie

La partita non si è potuta giocare a causa del rischio di un temporale dopo che la forte pioggia si è fermata su Quito. Ma la decisione dell’arbitro e del direttore di gara è stata quella di non disputare la partita, per tutelare giocatori e tifosi.

La Keto Association cambia la sua pianificazione per ciò che verrà dopo

La squadra bianca intende recarsi in Uruguay mercoledì 25 di questo mese Ottobre alle 08:30, secondo il protocollo CONMEBOL. Cioè dopo la partita bisognerà accorciare i tempi di recupero dei giocatori e adeguare l’allenamento il giorno prima della trasferta.

Per Luis Zubeldia avrà bisogno di un giorno di allenamento in meno per la finale. Dopo la trasferta in Uruguay avrai altri due giorni per preparare la squadra al 100%. C’erano voci nella squadra che volevano giocare il giorno stabilito contro l’Emelek, ma alla fine non è stato possibile.

La nazionale ecuadoriana cerca di conquistare il suo quinto titolo internazionale Il suo secondo in Sud America dopo averlo vinto nel 2009.