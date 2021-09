Ford investe 11,4 miliardi di dollari in auto elettriche e impianti di batterie

Ford Motor Company. , anno Domini Lunedì spenderà $ 11,4 miliardi in nuovi siti di produzione per costruire camion e auto elettriche, nonché batterie per quei veicoli.

Norfoto | Getty Images

Le nuove sedi, in Tennessee e Kentucky, creeranno 11.000 posti di lavoro e si concentreranno sulla prossima generazione di camion e batterie elettrici della serie F per alimentare i futuri veicoli elettrici Ford e Lincoln.

Il CEO di Ford Bill Ford è apparso in “Notizie notturne della NBCPer discutere il piano e ha detto: ‘Se il mio bisnonno avesse visto la nostra industria cinque anni fa, lo avrebbe saputo molto bene. Non è cambiato molto”.

L’imprenditore ha spiegato che ci sono stati “molti sviluppi, ma nessuna rivoluzione” nel settore, ma che ora è “al culmine di una rivoluzione”.

“Non è solo elettricità, anche se è una parte importante”, ha detto.

Un comunicato stampa lunedì ha affermato che questo sarebbe il più grande investimento statunitense in veicoli elettrici mai effettuato contemporaneamente da qualsiasi produttore. Ford sta collaborando con SK Innovation for Investment, per “potenziare le comunità locali e rafforzare la posizione dell’azienda come principale datore di lavoro americano di lavoratori automobilistici orari”.

La sede del Tennessee, chiamata Blue Oval City, vale 5,6 miliardi di dollari e creerà 6.000 nuovi posti di lavoro. Veicoli e batterie saranno fabbricati lì. Il sito del Kentucky, BlueOvalSK Battery Park, vale $ 5,8 miliardi e creerà 5.000 posti di lavoro. Si concentrerà sulle batterie.

“Questo è il nostro momento, il nostro più grande investimento finora, per aiutare a costruire un futuro migliore per l’America”, ha dichiarato in una nota Jim Farley, presidente e CEO di Ford. “Ora ci stiamo muovendo per offrire veicoli elettrici innovativi ai molti piuttosto che ai pochi. Si tratta di creare posti di lavoro di qualità che supportino le famiglie americane, un sistema di produzione altamente efficiente e a zero emissioni di carbonio e un business in crescita che offra valore alle comunità, ai distributori e azionisti”.