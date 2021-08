Fortnite: J Balvin avrà una skin; Tutti i dettagli

Tra martedì 17 e mercoledì 18 agosto molti sono trapelati pelli A partire dal È un gioco elettronico: Will Smithe Morty, A partire dal Rick e MortyIl problema in questione: lo stesso J Balvin. In questa news vi raccontiamo tutto quello che sappiamo di lui Pelle J Balvin, che apparterrebbe a stagione 7 subordinare Pass battaglia A partire dal Fortnite Capitolo 2:

Fortnite Stagione 7: trapela la skin di J Balvin; tutto quello che sappiamo

Verso le 01:44 CST di mercoledì 18 agosto 2021, è trapelato anche il data worker HYPEX, che ha fatto trapelare le skin precedenti di cui vi abbiamo parlato nel primo paragrafo di questa notizia Skin J Balvin in Fortnite Battle Royale. Di seguito, vi lasciamo il tweet nel suo contesto originale in cui il dataminer ha postato questa strana informazione:

Anche J Balvin ha un profilo gesto/Homepage se stesso o se stesso:

J Balvin si unirà alla Idol Series, insieme ad altri artisti come marshmallowe laser pioniere NS Ariana Grande. Finora Non sappiamo nient’altro per quanto riguarda la skin J Balvin in Fortnite, come il suo prezzo o la data di uscita, A meno che Se viene trapelato, sarà perché è attualmente nel file system del gioco dietro il Patch 17.40.40. HYPEX è stato in grado di decifrare la chiave di crittografia del .pak contenente la skin di Will Smith in Fortnite Battle Royale. Questo, a sua volta, potrebbe far precipitare un annuncio ufficiale da Epic Games.Dal momento che sorprendentemente “barando” con questa perdita, non ci sarebbe motivo di continuare a mantenere riservate queste informazioni.

La festa dell’aldilà di Fortnite di J Balvin

Questa non sarebbe la prima volta che J Balvin collabora con Fortnite Battle Royale. Durante Halloween 2020, si è tenuto l’evento/concerto festa dell’aldilà A Fortnite, dove il cantante colombiano è stato il campione assoluto.

Fonte: Twitter / HYPEX, Fortnite Battle Royale, dettagli speciali