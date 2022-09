PlayStation Plus è ancora nell’ombra di Xbox Game Pass

PlayStation Plus, il servizio in abbonamento di gioco di Sony nato in risposta all’Xbox Game Pass di Microsoft, come abbiamo detto in più di un’occasione, Una mossa molto intelligente della tecnologia giapponese. Tanto che, in effetti, è difficile credere che abbiano dovuto pensarci così tanto prima di decidere di iniziarlo. E così rimase finché non accadde La sua conferma ufficiale, fine marzoL’azienda è passata dal dire “io dico” a dire “Diego”.

«Il nostro parco giochi, hai sentito, è “nuovi giochi, grandi giochi”. Abbiamo già avuto questa conversazione: non andiamo a inserire i nuovi titoli di rilascio nel modulo di abbonamento.‘ ha detto il responsabile di PlayStation. «Questi giochi costano milioni di dollari, oltre 100 milioni per lo sviluppo. Semplicemente non lo consideriamo sostenibile”. Jim Ryan, Presidente di PlayStation Come ti abbiamo detto quinell’ottobre 2020, anche se solo un mese dopo, nel novembre dello stesso anno, e con la PlayStation 5 che arriva sul mercato dietro l’angolo, Ha aperto la porta che aveva chiuso poco tempo fa..

Da quel momento fino alla conferma ufficiale, ci sono stati diversi leak che indicavano che Sony stava preparando un proprio servizio in abbonamento e, poco prima del suo lancio, abbiamo appreso che la selezione dei giochi avrebbe integrato i diversi livelli di PlayStation Plus. Sarà enormemente completo. Ora, c’è un problema specifico, uno in particolare, con Sony sembra riluttante a mettersi al passo con Microsoft e il suo Xbox Game Pass. Che ti piaccia o meno per i dirigenti tecnologici giapponesi, questo è un punto importante e, nella situazione attuale, rende il servizio di Microsoft più attraente.

Sto parlando ovviamente Sony ha rifiutato di aggiungere versioni di grandi dimensioni (o almeno in parte) su PlayStation Plus lo stesso giorno in cui è stato lanciato, qualcosa che Microsoft fa regolarmente con le anteprime. qualcosa, per quanto possiamo Leggi in VGCNon sembra che cambierà presto, almeno secondo Shuhei Yoshida, il capo delle iniziative degli sviluppatori indipendenti di PlayStation.

“Crediamo in un titolo premium al lancio e circa sei mesi, tre mesi o tre anni dopo, quando le vendite dei giochi sono in calo, l’inclusione in questo servizio, PS Plus Extra, può aiutare a presentare questi giochi a un pubblico nuovo e più ampio.“.

Personalmente, e lo dico sin dal primo giorno, mi sembra che Microsoft stia diventando più coraggiosa e innovativa con Xbox Game Pass rispetto a Sony con PlayStation Plus. Certo, possiamo anche capire che Microsoft ha più “forza” per poter investire e rischiare in iniziative come questa. Tuttavia, è facile immaginare che gli utenti PlayStation si aspettino che, prima o poi, Sony sta anche seguendo l’esempio di Microsoft in questo senso. Personalmente, penso che sarà vantaggioso per Sony, i suoi giocatori e quindi l’intero sistema di gioco.