Francesco Cerondolo esordisce al Palmarés in uno stadio | Tour ATP

Francisco Cerúndolo inseguiva da tempo la sua prima incoronazione all’ATP Tour e dopo aver continuato i suoi sforzi, ha trovato una ricompensa per il suo lavoro. Questa domenica al Nordea Open ha alzato il trofeo, battendo in finale il connazionale Sebastian Baez 7-6 (4), 6-2 in un’ora e 49 minuti.

La squadra più numerosa di Cerúndolo era sul punto di vincere il titolo l’anno scorso nella finale dell’Argentine Open a Buenos Aires. Pertanto, in tutta la finale argentina (L. Diego Schwartzman), l’equilibrio non è caduto dalla sua parte.

Quella sconfitta è arrivata solo una settimana dopo che suo fratello minore Juan Manuel è stato incoronato Córdoba Open. Quasi un anno e mezzo dopo, ci sono già due trofei ATP Tour in famiglia e fanno parte dei nove argentini attivi che sanno cosa significa vincere un titolo.

Campioni argentini ATP (attivo)



Juan Martin del Potro – 22



Diego Schwartzman – 4



Federico Delbonis – 2



Francisco Cerondolo – 1



Sebastian Baez – 1



Juan Manuel Cerondolo – 1



Juan Ignacio Londero – 1



Guido Bella – 1



Oracio Zeballos – 1

Sebbene si fossero già incontrati all’ATP Challenger Tour, con un record di 2-1 per Báez, l’ATP Head2Head non ha stabilito precedenti a livello di ATP Tour. In uno stadio, Cerúndolo ha esordito in una partita dove ha mostrato la sua capacità di resistere.

Il 39° nella classifica ATP di Pepperstone ha preso nove dei dieci break point concessi al rivale, mentre il resto è riuscito a convertire tre degli 11 guadagnati. Lì, un duello è stato fissato più di quanto dettasse l’esito finale.

Con questa vittoria, Fran Cerúndolo è diventato l’ottavo giocatore ad aprire con successo la sua galleria nel 2022.

Campioni dell’ATP Tour per la prima volta nel 2022



giocatore età concorrenza Thansi Kokinakis 25 Adelaide 2 Alexander Bublik 24 Montpellier Felix Auger-Aliassime Ventuno Rotterdam Pietro Martinez 24 Santiago Holger Ron 19 Monaco Sebastian Baez Ventuno Estoril Tim van Reethoven 25 ‘s-Hertogenbosch

Lo sapevate…?



La finale dello Stadion è stata la 28esima finale realizzata dai giocatori argentini nell’era Open e la seconda volta allo Stadion (Zapaleta vs. Gaudio nel 2004).