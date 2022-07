Ivan Silva e Calima Antomarci sono arrivati ​​​​settimi nel Gran Premio di Judo di Zagabria

La cosa migliore per Cuba domenica del Gran Premio di Judo di Zagabria è stato il settimo posto di Ivan Silva e Kalima Antomarci.

Secondo il sito web della Federazione Internazionale www.ijf.org, Silva e Antomarechi hanno preso il settimo posto con un tempo di 90 e 78 chilogrammi.perdendo contro il francese Francis Damier contro Eppon e l’olandese Karen Stephenson, sulla stessa rotta, in quest’ordine.

In precedenza, aveva sconfitto il cubano-italiano Nicolas Mongai e lo spagnolo Tristan Husaklesvili, ma in seguito è caduto contro il giapponese Kenta Nagasawa, che lo ha mandato ai playoff, tappa in cui Damier lo ha superato.

La prestazione di Antomarchi è stata più breve, ma con lo stesso risultato finale, dal momento che ha esordito battendo il turco Nurcan Yilmaz e successivamente superata dall’israeliano Inbar Lobnik.

Questa domenica si sono trasferiti anche a Cuba, Idalis Ortiz (+78 kg) e Andy Granda (+100 kg), che hanno perso rispettivamente la prima e la seconda partita.

Ortiz ha detto addio al tappeto in anticipo con un rovescio contro la serba Milica Zabic, mentre Granda ha battuto il messicano Sergio del Sol ed è caduto contro il finlandese Marth Boalinen.

Il miglior giorno di Cuba è stato questo sabato, quando Magdiel Estrada (73 kg) ha vinto l’argento, anche se Maylin del Toro (63 kg) ha concluso con una vittoria e una battuta d’arresto.

Venerdì, Arnaes Odelín (57kg) è arrivato quinto – disputato il bronzo – e ha perso contro Dani Porte (60kg) al suo debutto.

La più grande delle Antille Sabato ha chiuso all’undicesimo posto in classifica, Con l’argento per Estrada e quinto per Odilin, ma oggi è scivolato al 17° posto, posizione di cui hanno tenuto conto anche Silva e Antomarechi.

Per paese, i Paesi Bassi hanno superato le qualificazioni con due medaglie d’oro e due di bronzo, seguiti da Giappone (2-0-2), Canada (2-0-2), Georgia (1-2-2) e Israele (1- 1). -1), Francia (1-1-1), Azerbaigian (1-1-1), Italia (1-1-0), Croazia (1-0-1), Kazakistan (1-0-0) e Greater . Gran Bretagna (1-0-0), 11 che ha vinto almeno un titolo.

(con informazioni da ACN)

