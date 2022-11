FTX avvia una revisione strategica e richiede l’assistenza del tribunale per pagare i principali fornitori di servizi

19 novembre – Scambio di criptovalute FTX Sabato ha dichiarato di aver avviato una revisione strategica delle sue attività globali e si stava preparando a vendere o riorganizzare alcune società.

FTXInsieme a circa 101 affiliati, ha anche richiesto assistenza giudiziaria per consentire il funzionamento di un nuovo sistema globale di gestione della liquidità e di pagamento per i suoi importanti fornitori.

L’exchange e le sue affiliate hanno presentato istanza di fallimento in Delaware l’11 novembre in uno dei focolai di criptovaluta di più alto profilo, causando perdite totali stimate a 1 milione di clienti e altri investitori per miliardi di dollari.

FTX Il nuovo CEO della società, John Ray, ha dichiarato in una dichiarazione che la società esplorerà vendite, ricapitalizzazioni o altre transazioni strategiche di alcune unità.

In una dichiarazione in tribunale sabato, FTX Ha chiesto il permesso di pagare crediti pre-concorso fino a 9,3 milioni di dollari ai suoi fornitori principali dopo un ordine provvisorio e fino a 17,5 milioni di dollari dopo l’inserimento di un ordine definitivo.

Lo scambio ha affermato che se non avesse ottenuto l’assistenza legale richiesta, ci sarebbe stato “un danno immediato e irreparabile” per la sua attività.

Sulla base della nostra recensione della scorsa settimana, siamo lieti di apprendere che molti dei nostri affiliati autorizzati o regolamentati FTXHa solidi bilanci, una gestione responsabile e franchising di valore, sia all’interno che all’esterno degli Stati Uniti”.