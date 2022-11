Garcia sconfigge Sabalenka per vincere le finali WTA

Caroline Garcia ha superato un primo set serrato lunedì per ottenere una vittoria per 7-6 (4) 6-4 su Aryna Sabalenka e vincere il titolo delle finali WTA.

Garcia, sesta nella classifica mondiale, è diventata la seconda donna francese a vincere il torneo che chiude questa stagione. La prima è stata Amelie Mauresmo nel 2005.

Questa è stata anche l’ultima volta che le finali WTA si sono svolte negli Stati Uniti.

C’è stato un solo punto di rottura in un duello tra i leader del tennis agli assi. García guida il tour in questa categoria, mentre Sabalenka guida la concorrenza.

Garcia ha convertito quel break point nel primo game del secondo set. Ha finito per rovinare Sabalenka, settima testa di serie, solo alla sua terza sconfitta in 12 finali su campi difficili.

La partita è stata giocata in uno stadio al coperto temporaneo alla Dickies Arena.

Le finali WTA si sono trasferite in Texas dalla Cina tra le preoccupazioni per l’incolumità della campionessa di doppio del Grande Slam Peng Shuai, che ha accusato un ex funzionario nel suo paese di aggressione sessuale.

Anche le restrizioni ancora in vigore in alcune parti della Cina a causa del coronavirus hanno influenzato la decisione.