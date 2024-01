George Clooney vende la sua villa sul Lago di Como in Italia: quanti milioni di dollari vale?

Man mano che l'anno finisce, ne entra uno nuovo, motivo per cui alcune celebrità lasciano alcuni beni per fare spazio all'arrivo del nuovo. E così è George Clooney tenere Vendere la sua grande villa Sul Lago di Como in ItaliaE vale la pena ascoltarlo Quanti milioni di dollari costerà? Che paradiso.

L'attore americano 62enne è proprietario di Villa Olandra da 21 anni e ha intrattenuto innumerevoli celebrità di vari ceti sociali, tra cui mondo dello spettacolo, politica e reali europei.

Notizie correlate

Situato nella regione Lombardia, tra le province di Como e Lecco Palazzo del miliardario Dispone di 25 camere, un'ampia piscina e un ampio garage per riporre le moto. Clooney ha Non solo, dispone di una “sala pizzeria” dove si possono gustare diverse pizze cotte nel forno a legna.

Per quanto riguarda gli spazi scoperti, sono ideali per attività sportive o ricreative, campi da tennis, palestre e circuiti specializzati. corsa.

Yasmine Faisal, agenzia immobiliare della Engel & Volkers di Como, ne ha parlato mercoledì scorso attraverso un settimanale italiano. Ok Quello “Questa volta è vero”, poiché in passato la villa è stata protagonista di false segnalazioni di vendite. Hanno anche rivelato che la procedura di cessione era nelle mani del Milan, di cui non hanno voluto rivelare il nome.

Secondo la rivista Persone Grazie alla fonte locale, Il costo della villa si aggirerà sui 100 milioni di dollariTi dà un profitto significativo rispetto al prezzo di acquisto. “Oltre ad essere un grande attore e investitore, devo dire che è un investitore molto intelligente che ha acquistato la villa per 10 milioni di euro”esclamò l'informatore.

George Clooney Proviene dalla casa in cui ha vissuto le tappe più importanti della sua vita, dove ha conosciuto l'attuale moglie Amal, che ha sposato nel 2014, e ha accolto i suoi gemelli, Alexander ed Ella, nel 2017. Ora, all'inizio dell'anno, viene da un luogo con più ricordi.