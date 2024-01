Sono aperte le iscrizioni per i test CTT Eurotest in Francia e Italia – RFEDI

Francia e Italia hanno aperto le iscrizioni ai prossimi test Eurotest CTT ed Eurosecurity focalizzati sui tecnici degli sport invernali.

I bandi verranno effettuati ai sensi dell’Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2019/907 del 14 marzo 2019.

IL requisiti Sono:

Essere in possesso del titolo Grado medio Dentro Sci alpino.

*Sarà in Italia inevitabile Indossare un casco FIS con la specifica RH 2013, quindi i caschi “soft ear” sono direttamente esclusi.

Per qualsiasi cosa Informazione Uno record Dovrebbero essere effettuati per le seguenti email e accessi:

Francia:

marc.vernier@sports.gouv.fr

https://www.ensa.sports.gouv.fr/fr/formation/diplome-etat-moniteur-ski-alpin/calendrier-resultats/tests-techniques-cycles-preparatoires-eurotest

Date

Morsin, 22 e 24 gennaio 2024

Les Menuires, 25 e 27 gennaio 2024

Superbagneres, 29 e 30 gennaio 2024

Serre Chevalier, 31 gennaio e 2 febbraio 2024

Superbagneres, 18 e 19 marzo 2024

Aaron, 20 e 22 marzo 2024

Alpe D'Huez, 25 e 28 marzo 2024

Val Thorens, 23 e 25 aprile 2024

Italia:

info@maestridiscipiemonte.it

info@collegionazionalemastridisci.it

https://www.collegionazionalemastridisci.it/prove-formative-comuni

Date

Limone Piemonte, 22 e 23 gennaio 2024

Temu, 6 e 7 febbraio 2024

Passo del Lupo/Cimone, 5 e 6 marzo 2024

Rocarasso, 11, 12 e 13 marzo 2024

San Candido, 18, 19 e 20 marzo 2024

*Questo riferimento è solo informativo per gentile concessione della Scuola Spagnola di Sci (EEE).

*Tutti quelli indicati sono obbligatori sarà verificato Informare i siti web o gli organizzatori interessati.

Maggiori informazioni:

