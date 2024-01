operatore ATAC Sp CAF si è aggiudicata un contratto quadro per fornire alla capitale italiana una nuova flotta di tram.

Nello specifico, il contratto riguarda la progettazione e produzione di 40 tram, la loro manutenzione per 5 anni e i relativi componenti della flotta. Allo stesso modo, l’accordo prevede la possibilità di aumentare il numero di unità di progetto di 81 veicoli aggiuntivi, portando il totale a 121. L'importo del contratto di base sarà superiore a 130 milioni di euro e potrebbe essere superiore

400 milioni se il cliente rende effettive tutte le opzioni ivi previste.

ATAC SpA è l'ente concessionario del trasporto pubblico dell'area metropolitana di Roma e partecipata al 100% dal Comune, è la più grande azienda di trasporti urbani in Italia e una delle più importanti in Europa. Oltre alla rete tranviaria, gestisce anche le tre linee metropolitane di Roma, il treno suburbano e le linee urbane di autobus e filobus che supportano la circolazione della città.

L’obiettivo dell’operatore italiano sostenuto dall’Europa è quello di sostituire le unità più vecchie della flotta che serve sei reti esistenti e acquisire tram per le nuove linee che prevede di costruire presto.

Le unità caffè sono di proprietà di URBOS

Le unità progettate da CAF appartengono alla piattaforma tramviaria Urbos, con oltre 1.000 veicoli in servizio in tutti i continenti del mondo (più di 20 paesi e 50 città). Il tram è composto da 5 moduli e una delle sue caratteristiche principali è quella di essere dotato di un sistema OESS (On Board Energy Storage Systems) che permette di far funzionare l'unità in tratti senza catenaria, ottenendo così Basso impatto visivo italiano e alta efficienza energetica in città storica.

Tutto ciò conferma L'impegno del Gruppo CAF nel mercato italiano E soprattutto del trasporto sostenibile nella Capitale, collabora con Roma Capitale da oltre 20 anni fornendo 71 unità metropolitane attualmente in servizio sulle linee A, B e Roma-Lido. Elevata affidabilità operativa e disponibilità.

Infine, dovremmo menzionarlo anche SolarisSocietà del gruppo specializzata nella produzione di autobus sostenibili, è attualmente leader nel mercato degli autobus a emissioni zero in Italia e ha già fornito un numero significativo di unità sia elettriche che alimentate a idrogeno.

Le azioni CAF sono aumentate di oltre mezzo punto percentuale durante una sessione di trend rialzista sull'Ibex 35, attestandosi intorno ai 32,8 euro a metà mattinata.