Giocatori dei Los Pumas che sono tornati nei loro club nell’undicesima storia della Top 12 URBA

Hanno già rotto il sacco e si sono messi agli ordini degli allenatori dei loro club URBA. Tre membri della squadra di rugby dei Los Pumas diranno di essere lì questo sabato Ultimo appuntamento per il primo round della Top 12 URBA.

Belgrano deve recarsi a San Fernando per visitare Buenos Airese Sabato Live alle 15.30 su Scrum+ su Star+e tra Quindici sono mostrati con i nomi Francisco Gorisín e Rodrigo Fernández Criado. I due giocatori saranno nel pacchetto offensivo di Brown che avrà due aggiunte molto importanti a questa parte del torneo.

Il nuovo servizio di intrattenimento pubblico e streaming sportivo per adulti della Walt Disney Company è stato lanciato a un costo preferenziale per il suo abbonamento annuale; Arriva anche Combo+, l’offerta commerciale competitiva perpetua che renderà disponibile l’abbonamento a Star+ e Disney+. Iscriviti ora.

per questa parte, Ignacio Mendy Farai parte di una coppia di centri a livello internazionale. Los Tilos ospiterà nel Barrio Obrero contro Cubae Sabato Live alle 15.30 su Scrum+ su Star+, e i verdi non solo avranno Puma, ma Joaquin Tocolet sarà al suo fianco, uno degli ex giocatori della squadra selezionata che ha trasformato il suo club e ha portato la sua esperienza sia alla squadra di La Plata che al campionato.