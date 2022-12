Taylor Fritz e Madison Keys capitanano il Team USA a Sydney | Giro dell’ATP

Gli Stati Uniti hanno aperto la prima giornata della Nations Cup con due vittorie e hanno dominato la Repubblica Ceca per 2-0. La testa di serie americana Taylor Fritz ha aperto il torneo con una solida vittoria per 6-3 6-4 su Jiri Lechka. La numero 11 del mondo Madison Keys ha sconfitto Marie Bouzkova 6-4 6-3.

Keys ha approfittato delle condizioni frenetiche alla Ken Rosewall Arena, mentre è salita dalle prime pause in entrambi i set per estendere il suo vantaggio di 2-0 su Bouzkova. Entrambe le vittorie sono arrivate sui campi in cemento australiani, con Keys che in precedenza aveva vinto il suo primo duello in rotta verso la finale di Brisbane del 2020.

Keys non ha sofferto di mancanza di ritmo nell’apertura della stagione. Dopo aver perso il servizio per doppi falli consecutivi portando Bouzkova in vantaggio per 2-1, Keys ha mantenuto disciplina e pazienza per sfondare la difesa ceca. Ha riguadagnato il break con un potente dritto (2-2) e ancora una volta ha afferrato il servizio di Bouzkova per concludere il primo set in 41 minuti.

Con un set in mano, la forza al servizio di Keys ha deciso la partita. La nordamericana ha affrontato a malapena due palle break, Bouzkova ne ha approfittato entrambe, ma è riuscita a creare fino a sei opzioni per il resto. Dopo aver strappato il servizio al ceco per la quarta volta, Keys ha concluso il match di 80 minuti mantenendo intatto il punteggio americano.

Prima di oggi, Fritz ha completato la sua prima vittoria della stagione battendo Lehecka 6-3, 6-4.

Gareggiando alla Ken Rosewall Arena, il numero nove del mondo ha battuto il ceco in scambi chiave, mostrando un gioco di gambe impressionante per dettare un diritto a Sydney.

“In un campionato a squadre, nella prima partita dell’anno, c’è sempre tensione. È bello uscire e portare la squadra in vantaggio”, ha detto Fritz. “Spero che aiuti tutti a rilassarsi. È difficile competere se sei dietro in classifica, quindi è stato positivo per la squadra”.

L’americano ha alzato l’asticella nei momenti chiave, salvando due palle break nel suo primo incontro con l’IKEA ATP Head2Head.

“Quando stavo perdendo, mi sentivo come se stessi facendo un grande servizio per i punti liberi”, ha detto Fritz. “Potrei non aver giocato il mio tiro migliore ai punti, ma colpisco palle break, o a 0/30, colpisco grandi servizi”.

Fritz entra nella stagione 2023 dopo aver firmato l’anno migliore della sua carriera, un torneo in cui ha vinto cinque titoli ATP Tour ed è entrato per la prima volta nella top 10 della classifica Pepperstone ATP. Lehecka ha avuto anche una svolta nel 2022, raggiungendo le semifinali dell’ATP Tour a Rotterdam prima di arrivare alla partita di coppa alle Next Generation ATP Finals.

Il Team USA è a una vittoria dal conquistare un pareggio che continuerà fino a venerdì. La n. Se i cechi ottengono due vittorie, si deciderà un pareggio nel doppio misto.

La Nations Cup è un nuovo evento misto con 18 nazioni in gara a Brisbane, Perth e Sydney. Le qualificazioni si giocano nell’arco di due giorni e consistono in due partite ATP, due partite singole WTA e partite di doppio misto.