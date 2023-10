Giochi PS5 nel cloud con PS Premium: così puoi vedere quali giochi funzionano

Giocare ai giochi PS5 è ora possibile in quasi tutte le regioni, inclusa la Spagna, purché tu sia abbonato a PlayStation Premium. Anche se non sarà disponibile negli Stati Uniti per alcuni giorni (30 ottobre), L’interfaccia della console mostra già un token nei videogiochi che possono essere giocati nel cloudcome è stato scoperto Cortile di pagamento.

Tuttavia, i giocatori possono scegliere il gioco da PlayStation Plus tramite l’interfaccia PS5 C’è anche la possibilità di farlo dalla libreria dei giochi. In questo caso ti basterà selezionare l’opzione streaming per goderti l’esperienza. Questa funzione è compatibile con contenuti scaricabili e componenti aggiuntivi, se il gioco in questione è basato su cloud.

Relativo a la soluzioneLe opzioni sono 4K, 1440p, 1080p e 720p. D’altra parte, i titoli possono raggiungere i 60 fps e avranno un’uscita SDR o HD3. E poiché non potrebbe essere altrimenti, anche il suono non ne soffre, quindi ha le stesse caratteristiche come se lo avessi scaricato (5.1, 7.1, 3D Tempest).

Si può giocare se hai il gioco su disco?

E cosa succede se hai un gioco su disco e vuoi trasmetterlo in streaming? Secondo le domande frequenti di PlayStation Funziona solo con le versioni digitali Dai titoli. Inoltre, la funzionalità non è ancora arrivata su PC.

Anche se da anni Microsoft scommette molto sullo streaming live, integrandolo nel suo servizio Xbox Game Pass e adattandolo ai controlli touch, PlayStation è entrata più lentamente. Fino ad ora, i membri di PS Plus Premium potevano accedere ai titoli delle console classiche nel cloud, ma il servizio è stato appena ampliato per includere la console di nuova generazione.