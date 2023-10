HyperOS Tutti i segreti del nuovo sistema operativo Xiaomi | Stile di vita

Oggi avevamo un appuntamento molto importante con Xiaomi. Il produttore asiatico stava per presentare i suoi prossimi telefoni di punta, e conosciamo già tutti i segreti degli Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro, ma oltre allo straordinario reparto tecnico, sono i primi telefoni ad utilizzare… HyperOS, il nuovo sistema operativo di Xiaomi.

Il marchio asiatico ha quindi approfittato della presentazione dei telefoni Xiaomi 14 e 14 Po per parlare a lungo di un’interfaccia che mira a unificare l’intera gamma di prodotti del marchio, compresi i telefoni cellulari, la smart TV, la sua futura auto elettrica e altro ancora. .

Tutto quello che devi sapere su HyperOS, il nuovo sistema operativo di Xiaomi

UN Sistema operativo basato su Android (Linux) Questo si distingue rispetto alla MIUI perché non è limitata ai soli telefoni cellulari. L’idea di Xiaomi è quella di utilizzare HyperOS su tutta la sua gamma di dispositivi.

Come ha sottolineato il marchio, HyperOS sarà offerto su più di 200 dispositivi, comprese le auto elettriche. Questo sistema operativo pesa meno della MIUI, il che si traduce in più spazio sui tuoi dispositivi e offre più opzioni di personalizzazione.

Potrai scegliere il tema dell’interfaccia, progettare l’orologio della schermata di blocco, utilizzare tutti i tipi di widget… e le opzioni non ti mancheranno. accanto a, Avrai anche un maggiore accesso alle impostazioni rapide e ad altre opzioni.

D’altra parte, anche se vedremo la stragrande maggioranza delle applicazioni che conosciamo nella MIUI, alcune di esse avranno un design rinnovato con nuovi elementi e più funzioni.

accanto a, HyperOS sarà alimentato dall’intelligenza artificiale, così puoi goderti i vantaggi dell’intelligenza artificiale. Senza andare oltre, l’app fotocamera e galleria per questo sistema operativo utilizzerà funzioni di intelligenza artificiale generativa per modificare gli sfondi delle immagini, tutti i tipi di opzioni di filtro e altro ancora.

Continua con tutti Prossime novità con HyperOSXiaomi ha annunciato HyperConnect, il suo nuovo hub per il controllo di tutti i dispositivi nell’ecosistema Xiaomi.

Finora Xiaomi Home è stata compatibile solo con i prodotti del brand, ma HyperConnect vi permetterà di controllare dispositivi di terze parti, il che è un valore da tenere in considerazione. Inoltre, anche se al momento non sarà disponibile in spagnolo, abbiamo HyperMind, il suo assistente intelligente basato sull’intelligenza artificiale con cui potrai eseguire qualsiasi tipo di azione utilizzando i comandi vocali, in vero stile Alexa o Google Assistant.

Quali telefoni Xiaomi verranno aggiornati a HyperOS?

Infine, Xiaomi ha confermato quali telefoni riceveranno HyperOS, quindi vi lasciamo l’elenco completo.

Xiaomi

Xiaomi 14 (preinstallato)

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi13T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13Pro

Xiaomi13

Xiaomi 13lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12s Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Dimensioni del telefono Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12Pro

Xiaomi12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11Pro

Xiaomi11

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i/11i

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 10S

Xiaomi MIX PIEGA

XiaomiMix Fold 2

Xiaomi Mix Fold 3

XiaomiMix4

Xiaomi Pad 6/Pro/Max

Xiaomi iPad5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro Wi-Fi

un po’

Poco F5 Pro

Piccolo F5

Piccola F4 GT

Piccolo F4

Piccolo F3

Piccola F3 GT

Poco X6Pro 5G

Poco X6 5G

Poco X5Pro 5G

Poco X5 5G

PocoX4GT

Poco X4Pro 5G

Poco M6Pro 5G

Piccoli M5

Piccolo M5

PocoM4Pro5G

PocoM4Pro4G

PocoM45G

PocoM3Pro5G

Piccolo C55

Redmi

Infine, diamo un’occhiata Smartphone Redmi che verranno aggiornati ad HyperOS.