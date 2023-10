Microsoft ti consentirà di riparare il tuo Surface con l’aiuto di iFixit

Microsoft ha concluso un accordo con iFixit Per vendere pezzi di ricambio originali per Superficie. Similmente ad aziende come Google, Samsung e Logitech, il colosso della tecnologia consentirà agli utenti di effettuare acquisti Componenti di ricambio Per il tuo portatile. La disponibilità varia in base al modello, sebbene la maggior parte offra componenti come display, batteria, tastiera, unità SSD e altro ancora.

L’alleanza fa parte dell’iniziativa di Microsoft per… Espandi le opzioni di riparabilità sui tuoi dispositivi. L’azienda ha annunciato a metà anno Disponibilità di questi componenti in Microsoft StoreOltre a un piano per progettare prodotti facili da riparare. I pezzi di ricambio lo sono Utente focalizzato con conoscenze tecniche O chi non ha paura di sporcarsi le mani.

Il sito Web iFixit è integrato Una sezione incentrata sui diversi modelli SurfaceDove gli interessati potranno consultare manuali o acquistare pezzi di ricambio. È importante menzionarlo Non tutti i laptop dispongono di componenti o manuali di installazione. Le superfici di prima generazione hanno un indice di riparabilità così basso (1/10) che è quasi impossibile per un utente medio sostituire lo schermo o qualsiasi parte di esso senza danneggiarlo.

Alcuni modelli, come Surface Pro 8 o Surface Laptop Studio, hanno Istruzioni video dettagliate per lo smontaggio e la sostituzione delle parti. Per il resto puoi usarlo Manuali di servizio Che vengono offerti nella sezione hardware di iFixit o direttamente dal sito Web di Microsoft. La maggior parte sono in inglese, anche se Surface Go 2 e 3 hanno una guida in lingua spagnola che spiega come sostituire il supporto posteriore.

Microsoft ha confermato che i componenti sostitutivi Includere la parte, le viti o qualsiasi altro hardware aggiuntivo. Gli strumenti di smontaggio saranno venduti separatamente tramite iFixit.

Quanto è difficile riparare un tetto con le parti iFixit?

Una delle caratteristiche di iFixit è il livello di dettaglio che inserisce nelle sue guide di riparazione. Sebbene il sito Web offra tutorial di terze parti su alcuni dispositivi, nel caso di Surface Mi sono rivolto a Microsoft per produrre manuali OEM. Questi video sono facili da seguire e forniscono informazioni aggiuntive, come la preparazione prima dello smontaggio dell’attrezzatura o segnali di avvertimento per evitare urti e altri incidenti.

Se ripari altri dispositivi, il processo sarà simile. Bisogno una serie di strumenti Contiene un cucchiaio di plastica, una ventosa, alcol isopropilico (isopropanolo) e cacciaviti Torx di varie dimensioni. Hai anche bisogno di un tappetino antistatico e Tanta pazienza per smontare con cura le parti. Non vuoi danneggiare un laptop da $ 1.000 applicando troppa pressione o rimuovendo la vite con una punta diversa.

I video OEM di iFixit sono tuttavia disponibili in inglese Si può seguire passo dopo passo senza problemi. Il sito Web dispone di un’opzione in lingua spagnola per tradurre alcune guide in testo, complete di foto del processo. Concentrandosi sul pubblico che ama riparare i propri smartphone, iFixit e Microsoft sanno che l’utente cercherà altre fonti, come forum o guide ai servizi.

Lui Costo dei componenti È un altro argomento importante. UN Il display originale per Surface Pro 8 viene venduto al dettaglio per $ 299mentre è lo stesso pezzo, ma per Surface Studio 2+ Può arrivare fino a $ 1.750. A questo si aggiungono circa $ 22 per la spedizione in Messico e le tasse generate durante il passaggio alla dogana.

Purtroppo, iFixit non effettua spedizioni in Spagna e in altri paesi dell’America Latina, quindi l’unica alternativa è portare il tuo Surface presso un centro di assistenza autorizzato.

