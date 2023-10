Evita questi tre errori quando carichi il tuo cellulare per prolungarne la vita utile

Immagine di riferimento. /Archivi Foto: archivio

La batteria del cellulare è uno dei componenti più importanti per il suo funzionamento. Tuttavia, di solito non ricevono cure adeguate per preservarne la vita utile.

Sebbene l’uso e il tempo facciano sì che le batterie perdano la capacità di caricarsi, l’usura può essere ridotta attraverso una serie di accorgimenti. Quindi, evita questi tre errori che influiscono sulla ricarica del tuo dispositivo.

1. Utilizzo di caricabatterie errati

Huawei spiega che, sebbene l’utilizzo di un caricabatterie di un’altra marca non costituisca necessariamente un problema, è sempre consigliabile utilizzare il caricabatterie originale del telefono per usufruire delle tecnologie di ricarica rapida. Puoi però utilizzarne uno di un’altra marca, tutto quello che devi fare è assicurarti che sia di buona qualità, poiché un caricabatterie generico di scarsa qualità non può regolare la tensione di carica e danneggia la batteria del tuo cellulare.

Segui El Espectador su WhatsApp

2. Usa il cellulare mentre è in carica

Usare il telefono durante la ricarica non deve essere una cosa negativa. A volte potresti averne bisogno mentre guidi per vedere il GPS, ma non è consigliabile utilizzare costantemente il dispositivo mentre è in carica, poiché ciò potrebbe generare ulteriore calore e influire negativamente sulla batteria.

3. Mancato monitoraggio dei cicli di ricarica

Il periodo di ricarica è completo quando la batteria passa dallo 0% al 100% e i cicli sono importanti perché solitamente sono batterie smartphone Hanno una vita utile ideale compresa tra 300 e 500 cicli. Secondo Huawei, “Ciò non significa che dopo aver raggiunto questo livello la batteria sarà danneggiata, ma man mano che si accumulano più cicli, l’autonomia del telefono diminuirà a causa dell’erosione della batteria.”

Se carichi sempre il telefono quando arriva al 30% e lo scolleghi quando arriva all’80%, non significa che non ha mai completato la ricarica, ma in questo caso ha completato mezzo ciclo, quindi facendolo due giorni al giorno riga significa che è stato raggiunto un ciclo completo.

In questo caso si consiglia di caricare il dispositivo prima che il livello della batteria scenda sotto il 20% e di scollegarlo quando raggiunge l’80%. Ciò ridurrà il numero di cicli di ricarica e rallenterà il degrado della capacità della batteria.

Se vuoi che il tuo smartphone si spenga automaticamente quando raggiunge l’80% della sua capacità, puoi andare su Impostazioni, Batteria, Stato batteria e Limite personalizzazione, dove puoi selezionare la percentuale di carica massima che desideri.

💰📈💱 Hai già sentito le ultime novità? economico? Ti invitiamo a vederli a El Espectador.