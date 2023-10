Un valzer affascinante che sperimenta la realtà mista

Versione del visualizzatore Meta Quest Valzer del mago È stato aggiornato per aggiungere una modalità sandbox di realtà mista, che integra anche funzioni di tracciamento delle mani e riconoscimento vocale (in inglese). I mondi fisici del giocatore si mescolano con i mondi virtuali attraverso la “magia”, e questi sono i passaggi di cui abbiamo bisogno per questo valzer.

I dieci comandamenti per godersi Waltz of the Magician MR Sandbox:

1) Inizia completando la configurazione della stanza: Impostazioni attività → Spazio fisico → Configurazione dello spazio. Dovresti provare ad aggiungere quanti più dettagli possibile.

2) Apri Valzer del mago e seleziona Mixed Reality Sandbox dal menu di gioco premendo il pulsante menu sul controller sinistro o eseguendo un gesto di pizzicamento con il palmo sinistro rivolto verso l’alto.

3) Trova il poster “Incantesimi della Torre” da qualche parte sul muro o sulla finestra. Nella locandina vedremo 12 incantesimi.

4) Creare oggetti utilizzando il prefisso “crea” seguito dal nome dell’oggetto. Ad esempio: “Crea dieci farfalle” e appariranno 10 farfalle.

5) Sperimenta gli oggetti creati nella torre. Esempio: “Dammi una taglia più grande” e diventeranno enormi.

6) Modificare la fisica degli oggetti per farli rimbalzare, così leggeri da galleggiare, ecc.

7) Se dopo tanti esperimenti il ​​palco diventa disordinato e pieno di oggetti, potete sbarazzarvene uno per uno, tutti contemporaneamente e pulire la stanza.

8) Personalizza i gesti delle mani per i comandi vocali. Esempi di ciò sono che quando batti le mani accade una cosa specifica o che quando tocchi le dita viene creato un oggetto.

9) Vuoi lavorare? Evoca un nemico nel tuo soggiorno e usa la magia contro di lui.

10) Crea i tuoi minigiochi nel mondo reale combinando le abilità. Ad esempio, crea monete super scorrevoli sul tavolo e gioca con esse Hockey su aria.

Questa modalità, pensata appositamente per Meta Quest 3, è in beta, verranno aggiunte funzioni e eventuali bug verranno corretti.