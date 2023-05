Giro d’Italia 2023: orari e tappa 17 dove guardare

Questa nuova tappa del Giro d’Italia 2023 sarà su un terreno completamente pianeggiante e sembra inutile per un gruppo che ha già 16 corse.



E che dovrebbe pareggiare la partita di un giorno. Un giro tra i punti di classifica della maglia del Ciclamino.

Non ci sarà salita in questa giornata, si andrà dritti in discesa e in piano, un tratto che si addice perfettamente ai packer, infatti ci saranno due sprint intermedi: Rosa e Lido di Jesolo.

Puoi goderti Seventeenth Day su Caracal Television e il segnale HD2 di Portal.

, dalle 6:00 Inoltre, connettiti al segnale principale alle 8:30.

Nella classifica generale, i colombiani hanno mantenuto le loro posizioni ed erano i seguenti: Santiago Buitrago (Bahrain Vittorioso) 14 in 6′ 53”; Einar Rubio (Team Movistar) 18° in 11’04” e Fernando Gaviria (Team Movistar) 109° in 2h20’19”. Va ricordato che Rigoberto Urán (EF Eduaction EasyPost) si è ritirato dopo la 9a tappa a causa di un risultato positivo al test covid-19.

In termini di superficie, a 490 m s.l.m. e 12 km a est di Trento, il comune di Bergin Valsugana occupa un’ampia conca ai piedi del Monte Tegaso e ai piedi della valle del torrente Fersina. È bagnata dalle acque azzurre del Lago di Caldonasso ed è circondata da montagne e salite già note dal Giro d’Italia, come la salita al Monte Panarotta percorsa dalla Corsa rosa nel 2014 e nel 2021. Con 21.485 abitanti, Bergin Valsugana è il terzo comune più popoloso del Trentino, dopo Rovereto e il capoluogo di provincia.

La città è dominata dallo storico e possente Castello Bergine, sulle sponde del Lago di Caldonazzo e allo sbocco della Valle dei Mocheni. Ex insediamento romano noto come Forte Porta Valsugana. Il palazzo fu ampliato in un castello medievale nel XIII secolo e fu a lungo di proprietà di Margherita di Moultash e successivamente di Massimiliano I, Principe del Tirolo.

Giorno: mercoledì 24 maggio.

Inizio della trasmissione del segnale HD2 Karakol TV e del portale web Karakol Sports (

): 6:00 di mattina

Inizio della trasmissione del segnale principale di Karakol TV: 08:30